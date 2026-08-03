¿Deja Málaga de fumar en las terrazas?: posibles efectos de la nueva Ley del tabaco, impacto económico y sanitario

Hubo un tiempo en el que encender un cigarrillo en un bar era tan cotidiano y popularmente aceptado como pedir un café. Actualmente la situación ha cambiado radicalmente y la reciente aprobación del nuevo proyecto de Ley del Tabaco pretende acabar con el consumo incluso en terrazas. Esta propuesta ha abierto debate entre voces del sector hostelero que teme pérdidas, especialmente en provincias de gran actividad turística como Málaga, y el sanitario, que destaca los beneficios para la salud de consumidores activos y pasivos.

Este nuevo proyecto de Ley, de aprobarse, no sólo restringirá el consumo en el exterior de los bares, restaurantes y establecimientos comerciales, sino que la prohibición se ampliará a playas, paradas de autobús, instalaciones deportivas, recintos donde se desarrollen espectáculos públicos y centros universitarios. Además, también se prohibirá el consumo a menos de 15 metros de edificios públicos, centros sociales o centros sanitarios públicos y privados.

Por su parte, el sector sanitario se encuentra en consonancia con una medida que podría reducir el consumo y, a su vez, prevenir las múltiples enfermedades asociadas al tabaco y productos similares a este, como los vapeadores (cigarrillos electrónicos) o las shishas (cachimbas). Según el reciente informe 'Cesación tabáquica un reto sanitario y social', elaborado por el Consejo General de Farmacéuticos de España y el Ministerio de Sanidad, el consumo de tabaco se encuentra en mínimos históricos con un 25,8% de fumadores diarios. Sin embargo, continúa siendo una de las principales causas de enfermedad discapacidad y muerte más evitables con más de 50.000 fallecimientos al año en España.

En este sentido, el impacto del tabaco es amplio y se asocia principalmente a enfermedades cardiovasculares, respiratorias o diversos tipos de cáncer como el de pulmón, laringe o lengua, entre otros. La neumóloga Sheila Rincón del centro sanitario Vithas en Málaga, sostiene la importancia de estas nuevas normas para fumadores y no fumadores: “A mí de las cosas más importantes me parece el tema de las terrazas. El que más se beneficia es el fumador pasivo, pero también el habitual, ya que es quitar asociaciones al consumo de tabaco”, explica.

Además, Rincón pone el foco en los consumidores ocasionales y los potenciales riesgos a los que se exponen en las terrazas de los bares y locales de ocio: Los consumidores ocasionales normalmente están muy asociados al consumo de una cerveza con los amigos y en la gran mayoría de los casos acaban incrementando su adicción, lo que supone un empeoramiento notable de su salud”. En referencia a esto, los datos del Informe de Cesación Tabáquica sostienen que “no existe ningún umbral seguro de consumo” y que incluso fumar un cigarro al día aumenta hasta un 50% el riesgo de tener enfermedades de corazón.

Personas como Miguel acuden al estanco a comprar su cajetilla de tabaco diaria, algo que ya tienen como costumbre desde edades muy tempranas y en la actualidad se encuentran con un cierto grado de adicción a la nicotina: “Yo empecé a fumar muy joven, siendo menor de edad y mi salud lo nota diariamente. Ahora entiendo perfectamente por qué existen tantas advertencias acerca del tabaco y su peligro. Me cuesta dejarlo”, afirma. Junto a Miguel, según la última encuesta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el 72% de los fumadores han hecho algún intento para dejarlo este último año.

La cuestión del vapeo

Precisamente, otro de los puntos importantes de este proyecto de Ley es ya no solo la prohibición de la venta de tabaco y productos relacionados a menores, sino su consumo con multas que podrían ascender de los 100 a 600 euros a sus tutores legales. No obstante, el tabaco ya no es el principal producto de consumo entre jóvenes, con el tiempo han ido apareciendo otros sobre los que actualmente hay un gran desconocimiento ante sus posibles efectos nocivos para la salud. Por ello, el consumo de cigarrillos electrónicos se ha equiparado al del convencional, además de tener las mismas limitaciones de consumo que se le atribuirían al tabaco.

El impuesto al vapeo subirá en 2025 tras la aprobación de la reforma fiscal del Gobierno. / David Castro

La semFYC ha incidido en el crecimiento del consumo de cigarrillos electrónicos. Un 11,9% en jóvenes de entre 14 y 18 años vapea habitualmente en España y su preocupación por ello. “El consumo desde edades muy jóvenes es muy nocivo. Ya se están describiendo casos de afectación pulmonar, adicción a la nicotina, neumonías y luego aparte la absorción de una cantidad de sustancias tóxicas, que todavía no se han visto las consecuencias en menores, pero a la larga las tendremos”, explica Rincón, que comparte la importancia de abordar esta cuestión para proteger a los más jóvenes.

En este contexto, chicos como Carlos caen en la práctica del vapeo, pensando que el cigarrillo electrónico es algo más amable que el tradicional. Ahora, tiene 22 años y no fuma nada, pero hace unos años fue otra de las muchas personas que se unió a la moda del vapeo: “El sabor a sandía, melón y fresa lo camufla todo. Los adolescentes de hoy en día están tan equivocados porque el sabor engaña mucho”, afirma. Por otro lado, Rincón se escandaliza ante este fenómeno: “Mis hijos pequeños ven un vaper por la calle y les llama muchísimo la atención. Tienen colorines y, además, sus olores tan llamativos aumentan la sensación de que no hace daño a la salud. Otra de las cosas que me gustan de este proyecto de Ley es que estos productos se dejarán de vender en lugares no autorizados”.

Menor visibilidad

Entre las diferentes medidas que recoge el proyecto de Ley, se encuentra la prohibición definitiva de cualquier tipo de promoción de estos productos en redes sociales. Algunos influencers se dedican a publicitar marcas de vapers, hacer sorteos e incluso vídeos en los que, a través de juegos interactivos con otras personas, los regalan como estrategia promocional. En dicho texto, esto se encuentra recogido como una infracción de carácter grave y la sanción económica podría ascender de los 10.001 hasta los 600.000 euros.

Otra de las medidas estudiadas es la del empaquetado genérico de estos productos. Una norma que tendría como objetivo reducir el atractivo y, a su vez, las ventas a la población. Pese a que esta práctica se está llevando a cabo en una gran cantidad de países y se ha reclamado desde el sector farmacéutico, aún no se ha dado el paso en esta Ley antitabaco: “En este caso, me siguen preocupando más los vapers. Están muy estudiados a nivel de marketing para que así sea atractivo. Un empaquetado neutro, un váper blanco o negro , simplemente, podría prevenir primeros contactos con este tipo de productos en menores junto al aumento de los precios”, sostiene Rincón.

División de opiniones

Por parte del sector farmacéutico celebran la posible aprobación de la Ley antitabaco. No obstante, en el sector de la hostelería hay una división de opiniones al respecto. En Málaga, una de las provincias de España donde este sector tiene más fuerza, unos temen la llegada de la Ley antitabaco, mientras otros no les dan tanta importancia. Marina trabaja en un restaurante llamado ‘Recyclo Bike’, ubicado en la Plaza de Camas y muestra su malestar al enterarse de la posible aprobación de esta medida a este periódico: “Como persona fumadora pienso que cada uno debería saber cuándo se puede fumar y cuándo no. ¿Cómo le dices a un hombre de 60 años que lleva toda la vida fumando que no puede?, te ponen en un compromiso con el cliente. Beber, a las personas fumadoras, les suele incitar a fumar, entonces es probable que se pierdan clientes”, expresa.

Por el contrario, a otro tipo de negocios como el de Alejandra, dedicado a la comida sana, no les molestaría que saliera adelante la Ley: ”A nuestro tipo de negocio nos beneficia porque las personas ya se nos habían quejado de los que estaban afuera fumando en la terraza. Realmente creo que es un beneficio sobre todo por nuestro tipo de local. Y, en general, tampoco creo que vaya a tener impacto negativo en los negocios”, comenta.

Impacto en la hostelería

Si un establecimiento de hostelería permite el consumo de tabaco, esto se consideraría una infracción muy grave por lo que las multas oscilarían entre los 10.001 y los 600.000 euros. Por esta causa, el sector teme que, de salir adelante esta ley, las plantillas tengan que asumir labores de control y vigilancia ajenas a su trabajo.

Por este aspecto, Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), ha mostrado la disconformidad del sector hostelero en Málaga: “Dependeremos de la reacción de las personas, si no dejan de fumar se tendrá que llamar a la Policía. Al final te olvidas de dedicarte a lo verdaderamente importante que es el servicio dentro de los establecimientos para algo que no es nuestra competencia”, sostiene.

Un trabajador de hostelería atiendae a unas clientas en Málaga capital. / Álex Zea

Además, Mahos, junto a diversas asociaciones de hosteleros a nivel nacional afirma que la convivencia en las terrazas “es positiva” y que esta Ley está muy focalizada en el consumo en terrazas, cuando esto verdaderamente “no solucionaría” el problema :”Al final el que no se fume en las terrazas va a trasladar el problema fuera porque ocupará otras partes de la vía pública”, expresa Frutos. Por otro lado, gran parte del sector ha criticado la falta de diálogo con el Ejecutivo para una Ley que les afecta directamente.

Pese a que todavía está pendiente de su tramitación en el Congreso, la aprobación de este proyecto de Ley ha causado controversia. Hay diferentes posturas, entre los que ven este asunto como una cuestión de civismo y no se deberían hacer tantas prohibiciones, y los que lo ven como algo necesario para la sociedad. De aprobarse esta Ley, España daría un paso más hacia la eliminación del consumo de tabaco como ya hizo en 2005 y 2010. Y, ante esto, Rincón se muestra optimista: “Tendrá rechazo al principio, pero al final nos acabaremos acostumbrando. Aún queda mucho camino, hay muchos consumidores y los jóvenes que antes fumaban tabaco ahora fuman vaper”.