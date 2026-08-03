El Hospital Regional Universitario de Málaga expresa su rechazo tras la agresión a dos enfermeras de Urgencias: "Ninguna agresión tiene cabida en un centro sanitario"

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha celebrado esta mañana una concentración de repulsa en la escalinata de acceso al Pabellón B para condenar la agresión sufrida por dos profesionales de Enfermería del Servicio de Urgencias y mostrar su apoyo a todas las personas afectadas.

Durante el incidente, tal como informó este periódico, también resultó herido un vigilante de seguridad que intervino para inmovilizar a la agresora, sufriendo un corte en una mano.

Concentración contra las agresiones a médicos

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del jueves, en torno a las 18.15 horas, en el área de triaje del Servicio de Urgencias, cuando una persona protagonizó un episodio violento que obligó a activar el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones del Servicio Andaluz de Salud.

El sistema de alarma mediante el denominado ‘botón rojo’ permitió una rápida intervención del personal de Seguridad, evitando que la agresión física alcanzara a las dos enfermeras afectadas.

La delegada territorial de Sanidad y Consumo en Málaga, Lucía Yeves, ha trasladado durante el acto el apoyo de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias a las profesionales afectadas y ha destacado que la protección de quienes trabajan en el sistema sanitario constituye una prioridad para la Junta de Andalucía.

En este sentido, Yeves ha señalado que "la futura Ley contra las Agresiones a los Profesionales del Sistema Sanitario impulsada por la Junta de Andalucía supondrá un importante avance para reforzar la protección de quienes desarrollan su labor en la sanidad pública, al ofrecer una respuesta más ágil y contundente frente a este tipo de conductas y dotar a la norma de un claro efecto disuasorio".

Por su parte, el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha agradecido la rápida actuación de los profesionales implicados y el correcto funcionamiento de los protocolos de respuesta.

Además, ha reiterado "el apoyo absoluto de la dirección a las dos enfermeras afectadas y al profesional de Seguridad que resultó herido durante su intervención", al tiempo que ha subrayado que "ninguna agresión tiene cabida en un centro sanitario, donde el respeto debe presidir siempre la relación entre profesionales y ciudadanía".

El Hospital Regional Universitario de Málaga mantiene activo el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones del Servicio Andaluz de Salud, que contempla medidas de protección inmediata, asistencia sanitaria y apoyo jurídico y psicológico a los profesionales afectados, además de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el esclarecimiento de los hechos.

En el acto también estuvieron presentes el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco, y profesionales de distintas categorías y representantes sindicales, que han querido expresar su rechazo a cualquier manifestación de violencia en el ámbito sanitario.