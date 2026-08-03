Málaga da el primer paso para construir 7.339 nuevas viviendas en la Vega de Campanillas, con más de 4.000 VPO

De las 7.339 viviendas que el Ayuntamiento de Málaga quiere levantar en la Vega de Campanillas, 4.140 serán protegidas. Es decir, más de la mitad. La Junta de Gobierno Local aprobará mañana el inicio de los trámites para sacar a información pública este desarrollo, uno de los que más VPO concentra de cuantos se han planteado en la ciudad en los últimos años, según la concejala de Urbanismo, Carmen Casero.

No obstante, el inicio de tramitación de este proyecto debe responder antes a un problema que viene desde el río Campanillas. El riesgo de inundaciones en la zona ha impedido que hasta ahora se pudiera llevar a cabo la actuación de viviendas, pero el Ayuntamiento cuenta ya con un plan integral para reordenar el cauce del río y que las nuevas viviendas no se vean afectadas.

Qué se aprueba mañana

La actuación urbanística une los dos terrenos que forman la Vega de Campanillas, conocidos como Vega Los Martínez y Vega San Ginés, junto a la futura vía que conectará la zona por el este y el oeste. Entre todos suman 1.075.432 metros cuadrados de suelo, a los que se añaden 58.800 metros cuadrados de esa vía.

Al tratarse de suelo que ya estaba previsto para construir, una nueva ley andaluza permite tramitar los dos terrenos como un único expediente, lo que recorta los plazos de los informes necesarios antes de poder empezar a construir. "Este es un primer paso firme y sin retorno", resume la concejala Casero.

La proporción de vivienda protegida no es una cifra arbitraria: la propuesta de delimitación fija un mínimo de 55 m² de techo por cada m² de suelo de la edificabilidad residencial total, y reserva entre el 55% y el 65% del número total de viviendas para este régimen. Con 7.339 viviendas previstas, esa horquilla se traduce en las 4.140 protegidas anunciadas, en torno al 56% del total. Es una proporción notablemente más alta que la que suele manejarse en otros desarrollos de la ciudad, donde el mínimo legal ronda habitualmente el tercio de las viviendas.

Cómo se organizará el barrio

El proyecto combina dos tipologías edificatorias: manzana cerrada en el interior de los sectores, que consolidará la trama urbana y permitirá locales comerciales en planta baja, y una ordenación abierta en el perímetro sur, con edificios de mayor altura orientados hacia las infraestructuras existentes. Las zonas verdes se organizarán en corredores conectados con el parque lineal ya existente, y habrá una gran plaza central acompañada de un edificio de equipamiento administrativo.

Los próximos pasos

Tras el mes de información pública, el siguiente trámite será el plan parcial de ordenación, paso previo a los proyectos de urbanización. El propio documento de delimitación fija que ese plan parcial deberá aprobarse inicialmente en un plazo máximo de dos años desde la publicación del acuerdo de delimitación, aunque la gestión detallada de la urbanización podrá tramitarse a iniciativa privada, a petición de los propietarios del suelo. El coste total de urbanizar el conjunto (viviendas libres, protegidas y todas las infraestructuras asociadas) se ha estimado en más de 134 millones de euros.