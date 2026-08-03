Málaga licita por 563.000 euros la atención a visitantes de la Alcazaba, Gibralfaro y la Casa Gerald Brenan

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, ha abierto el proceso de licitación para contratar el servicio de atención a los visitantes de la Casa Gerald Brenan, la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. El contrato, con un presupuesto de 563.458,55 euros, tendrá una duración de dos años. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas de forma telemática hasta el 1 de septiembre a las 13.00 horas.

La licitación se divide en dos lotes. El primero corresponde al servicio de gestión de visitantes y control de accesos en la Casa Gerald Brenan, mientras que el segundo abarca la atención al público en la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro.

La Casa Gerald Brenan, situada en Churriana, desarrolla a lo largo del año actividades relacionadas con la literatura, la música, las artes plásticas y el pensamiento, con el objetivo de convertirse en un espacio de encuentro entre las culturas anglosajona e hispana. El contrato para este equipamiento, dotado con 37.202,93 euros, incluye tareas como la apertura y cierre de las distintas salas, el control de entradas y salidas y la recepción de visitantes.

Por su parte, el segundo lote, destinado a la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro, cuenta con un presupuesto de 526.255,62 euros. Entre las funciones previstas figuran la apertura, cierre y desalojo del mirador de la Alcazaba, la atención al público y la realización de encuestas y cuestionarios de evaluación a los visitantes, entre otras labores.