El Museo Ruso reconstruye el universo de Mijaíl Glinka, el viajero romántico que convirtió Andalucía en música

Casi dos siglos después de que Mijaíl Glinka abandonara España, la Colección del Museo Ruso de Málaga recupera el vínculo que el compositor ruso mantuvo con el país a través de la exposición 'Mijaíl Glinka. El viajero romántico', que podrá visitarse hasta noviembre, por seis euros como mínimo de 9.30 a 20.00 horas de martes a domingo.

La muestra recorre la figura del compositor ruso y el universo cultural, artístico y científico que definió el siglo XIX. Una época donde los viajes, la música y las imágenes comenzaron a transformar la manera de entender el mundo.

Presentación de la exposición 'Mijaíl Glinka. El viajero romántico'. / Álex Zea

La exposición reúne pinturas costumbristas y románticas, fotografías e ilustraciones, objetos de la época, e incorpora también el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en parte de su discurso expositivo. Una herramienta que el comisario de la muestra, Pepe Zapata, define como una "aliada del arte".

¿Quién es Mijaíl Glinka?

Para poder apreciar y disfrutar en su máximo esplendor de la exposición es importante conocer quién fue Mijaíl Glinka (1804-1857). El compositor ruso está considerado el padre del nacionalismo musical ruso y ejerció una gran influencia en las generaciones posteriores.

Mijaíl no era un turista cualquiera, sino un observador atento. Un viajero romántico desconocido que se impregnaba de la cultura de los lugares que visitaba. Glinka estaba enamorado de Andalucía; tal era su fascinación que, antes de viajar a la Península Ibérica, aprendió español.

Presentación de la exposición 'Mijaíl Glinka. El viajero romántico'. / Álex Zea

El músico ruso, con un ejemplar de El Quijote bajo el brazo, como menciona Zapata, visitó España entre 1845 y 1847. Mijaíl recorrió Valladolid, Pamplona, Granada, Toledo, Córdoba, Madrid, entre otras ciudades. La capital española le inspiró para componer una de sus obras más famosas: 'Noche de verano en Madrid'.

El compositor se integró en la vida popular, lo que le llevó a descubrir y admirar el flamenco, la jota y otras tradiciones musicales del país, que incorporó a algunas de sus obras como 'Capricho brillante sobre la Jota aragonesa (Obertura española n.º 1)' y 'Recuerdo de Castilla' (Obertura española n.º 2).

"La figura de Glinka simboliza de manera extraordinaria ese encuentro, recordándonos que la creación artística se enriquece cuando viaja, escucha y se abre a otras realidades"

Esa capacidad para absorber otras culturas es el eje de la exposición. "La figura de Glinka simboliza de manera extraordinaria ese encuentro, recordándonos que la creación artística se enriquece cuando viaja, escucha y se abre a otras realidades", sintetiza el director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales, Luis Lafuente.

El uso de la IA en las obras

Uno de los aspectos más innovadores, al igual que polémico, es el uso de la IA para crear las denominadas "ensoñaciones plásticas", unas reinterpretaciones de imágenes del siglo XIX realizadas por Pepe Zapata tras un proceso documental y devolverlos al formato físico mediante impresiones retocadas a pincel y enmarcadas con marcos de época. El comisario defendió esta herramienta como un complemento creativo y aseguró: "no considero ninguna herramienta del arte; creo que son todas aliadas para la creación".

Una exposición dividida en tres zonas

La exposición sitúa a Glinka en el contexto del 'Grand Tour', el viaje educativo y cultural que, entre los siglos XVII y XIX, realizaron jóvenes aristócratas europeos principalmente por Francia e Italia. En este contexto, España destacó por su identidad genuina y singular.

Los románticos buscaban en el país el contraste con la uniformidad europea y el exotismo de Oriente heredado de Al-Ándalus. Estas experiencias dieron lugar a las primeras guías de viaje modernas, transformando el turismo convencional en una vivencia auténtica, donde la historia cobraba protagonismo y favorecía un autodescubrimiento espiritual.

Presentación de la exposición 'Mijaíl Glinka. El viajero romántico'. / Álex Zea

La muestra se divide en tres zonas: una verde, que representa el paisaje; una negra, que es la fotografía, y una roja, vinculada con la música, el elemento más importante de la vida de Glinka. "Es un mapa musical, un mapa gráfico y visual", resume Pepe Zapata para explicar la idea central de la exposición.

'Mijaíl Glinka. El viajero romántico', recoge más de un centenar de piezas procedentes de distintas colecciones nacionales e internacionales. Entre ellas, la Colección Pepe Zapata, donde destacan obras como 'Impresiones de viaje' de Alejandro Dumas (1856) o el 'Handbook for Travellers in Spain' de Richard Ford. Junto a estas, también se exhiben mapas antiguos de España, Inglaterra y Alemania del siglo XIX, objetos como baúles de viaje, pistolas de chispa de avancarga y material de escritura decimonónica.

Presentación de la exposición 'Mijaíl Glinka. El viajero romántico'. / Álex Zea

La muestra reúne pinturas costumbristas y románticas como 'La Reyerta' y 'Jalenado a la puerta del cortijo' de la Colección Carmen Thyssen y la Colección Antonio Castillo, fotografías, grabados, libros ilustrados y estereoscopios del siglo XIX que reflejan la revolución visual de la época. El recorrido cuenta instrumentos históricos, un piano malagueño del siglo XIX y piezas vinculadas al flamenco y folclore español que inspiraron la obra de Glinka.

Casi dos siglos después de recorrer España en busca de inspiración, el viaje de Mijaíl Glinka comienza en Málaga. Esta vez no a través de partituras, sino de pinturas, mapas, fotografías, objetos históricos e inteligencia artificial que invitan al visitante a seguir los pasos del compositor ruso.