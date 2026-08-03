"Con Naturaleza Viva hemos conseguido ofrecer en Plaza Mayor una experiencia capaz de emocionar, sorprender y crear recuerdos compartidos"

Naturaleza Viva ha convertido Plaza Mayor en el gran escenario del verano malagueño, reuniendo a miles de visitantes durante tres fines de semana con un espectáculo que ha combinado arte, entretenimiento y un mensaje de sensibilización ambiental. Hablamos con Marta Arana, directora de Marketing del centro comercial, para hacer balance de una iniciativa que ha superado las expectativas y refuerza la apuesta de Plaza Mayor por ofrecer experiencias diferenciales.

Naturaleza Viva acaba de finalizar tras tres fines de semana de representaciones. ¿Qué balance hacéis desde Plaza Mayor?

El balance no puede ser más positivo. Durante estas semanas, más de 8.000 personas han disfrutado del desfile y el show de Naturaleza Viva, consolidándose como una de las grandes propuestas del verano en Plaza Mayor. Hemos celebrado seis representaciones con una magnífica acogida y una respuesta del público que ha superado nuestras expectativas. Ver cómo familias, grupos de amigos y visitantes de todas las edades participaban en la historia, esperaban la llegada del desfile y llenaban la plaza en cada función confirma que hemos conseguido nuestro objetivo: ofrecer una experiencia capaz de emocionar, sorprender y crear recuerdos compartidos.

Además, hemos comprobado que existe un gran interés por propuestas culturales y de ocio de este nivel. Naturaleza Viva no solo ha atraído visitantes, sino que también ha contribuido a que prolongaran su estancia en el centro, disfrutando de una experiencia completa que combina compras, restauración y entretenimiento.

Naturaleza Viva ha combinado un gran despliegue artístico con un mensaje de sensibilización ambiental. ¿Qué hacía especial a esta propuesta y qué papel jugaba en la experiencia de visita a Plaza Mayor?

Precisamente queríamos ir un paso más allá del concepto tradicional de espectáculo. Naturaleza Viva reunía teatro, música, danza, acrobacias, un vestuario espectacular y una cuidada puesta en escena, pero lo más importante era que convertía al visitante en parte de la historia. Desde el desfile inicial hasta el espectáculo final, todo estaba pensado para sorprender y generar una experiencia inmersiva.

Además, el relato transmitía un mensaje sobre la importancia de cuidar nuestro entorno de una forma muy natural y accesible para todos los públicos. Creemos que el entretenimiento también puede inspirar y despertar emociones, y esa combinación entre espectáculo, participación y valores ha sido una de las claves de la excelente acogida que ha tenido.

Hoy los visitantes buscan mucho más que venir de compras. Buscan vivir experiencias, compartir tiempo en familia y descubrir propuestas diferentes. Ese es el tipo de ocio que queremos seguir ofreciendo desde Plaza Mayor.

El espectáculo ha sido producido íntegramente en Málaga. ¿Qué importancia tenía apostar por el talento local?

Era un aspecto fundamental del proyecto. Queríamos demostrar que Málaga cuenta con profesionales capaces de desarrollar espectáculos de gran formato con una calidad artística extraordinaria. Trabajar con Producciones Merlín nos permitía, además de ofrecer una propuesta única a nuestros visitantes, poner en valor el enorme talento creativo que existe en nuestra provincia.

Creemos que iniciativas como esta también contribuyen a fortalecer el tejido cultural local, generando oportunidades para empresas y artistas malagueños. Nos hace especial ilusión que un proyecto creado aquí haya conseguido conectar tan bien con el público y convertirse en uno de los grandes protagonistas del verano.

¿Qué supone el éxito de Naturaleza Viva para la estrategia de Plaza Mayor y cómo influirá en la programación futura del centro?

Refuerza una línea de trabajo en la que llevamos tiempo apostando: convertir Plaza Mayor en un espacio donde siempre ocurren cosas y donde cada visita pueda convertirse en una experiencia diferente. Nuestra oferta comercial sigue siendo el eje del centro, pero creemos que debe complementarse con una programación de ocio y cultura capaz de aportar un valor añadido y generar un vínculo emocional con quienes nos visitan.

La respuesta que hemos recibido con Naturaleza Viva nos confirma que ese es el camino. Más de 8.000 asistentes, una gran participación del público y una valoración muy positiva nos animan a seguir desarrollando iniciativas diferenciales durante todo el año. Queremos continuar sorprendiendo a malagueños y visitantes con propuestas de calidad que conviertan Plaza Mayor en un referente no solo para comprar, sino también para disfrutar, compartir y vivir experiencias memorables.

Para más información

Dirección: C/Alfonso Ponce de León, 3, 2, Churriana, 29004 Málaga

Horario: de 10.00 a 22.00 horas

Web: plazamayor.es

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