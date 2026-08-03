Rebajan 9 años de cárcel a un narco al no probarse que iba al volante del coche que casi mata a un policía de Málaga

Un hombre condenado en primera instancia por embestir durante una persecución el coche camuflado de un policía nacional de la Udyco de Málaga que resultó herido de gravedad ha visto reducida su pena en nueve años por no quedar acreditado que fuera al volante del vehículo que provocó el accidente para proteger a la furgoneta en la que otro miembro de su grupo transportaba hachís.

Así lo ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tras el recurso de Abdelhammid, sentenciado inicialmente por la Audiencia Provincial de Málaga a 13 años y cuatro meses de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa en concurso con atentado agravado (nueve años), tráfico de drogas (un año y nueve meses), falsedad en documento oficial (un año y seis meses) y organización criminal (un año y un mes), además de la multa y la indemnización por las lesiones. La nueva resolución tumba el más grave, por lo que la condena se queda en cuatro años y cuatro meses de prisión y anula las compensaciones económicas que imponía la primera sentencia, como los 34.500 euros al agente peor parado en el accidente y los 13.872 euros a la Dirección General de la Policía por los daños de sus coches.

La resolución argumenta que la investigación ha acreditado que tanto Abdelhammid como su compañero Baptiste, que no ha sido juzgado por estar en rebeldía, iban en el Citroën DS4 que embistió al Golf del policía, pero concede una alta probabilidad de que el primero no fuera el piloto. Entre otros factores, porque uno de los policías aseguró en el juicio que el acusado ocupó el asiento delantero derecho cuando iniciaron la marcha en Benalmádena y tampoco consta que cambiara de posición antes de que comenzara la persecución. Siendo esta la «hipótesis más probable», el tribunal considera que tampoco se le puede considerar coautor de la tentativa de homicidio/ atentado y las lesiones que le atribuyó la Audiencia Provincial, ya que en la posición de copiloto, a velocidades que alcanzaron los 160 kilómetros por hora, estaba «a merced del conductor y no consta ninguna ascendencia especial que le permitiera influir decisivamente en su repentina decisión de golpear a los vehículos policiales». Otro de los razonamientos del tribunal es que el ataque fue un acto imprevisible del conductor respecto al plan preconcebido por el grupo, que era realizar tareas de contravigilancia para asegurar el transporte de droga en la furgoneta.

La sentencia sitúan los hechos el 18 de octubre de 2021 después de que el grupo, asentado entre Marbella y Benalmádena, se trasladara a Conil de la Frontera (Cádiz) para recibir un cargamento de hachís que introdujeron en una Mercedes Vito con la que regresaron a una vivienda del segundo municipio. Aquí trasvasaron la droga a la Citroën Jumpy con la que querían hacer el porte a Francia junto al Citroën DS4 y el Audi A-3 en el que iban los otros dos únicos condenados, Zaccaria y Khalid. Con los dos turismos abriendo camino unos minutos por delante, Nassim, conductor y único ocupante de la furgoneta, alcanzó el peaje de Las Pedrizas a las 20.44 horas, momento en el que los dos agentes, uno al volante de un Volkswagen Golf y otro en un Peugeot 308, decidieron identificarse y darle el alto.

El hombre desobedeció y se llevó por delante la barrera del peaje para iniciar una persecución estimada de 25 minutos que finalizó 44 kilómetros después. A lo largo de ese camino, la furgoneta y sus perseguidores circularon tan rápido que los tres vehículos adelantaron al Citroën DS4, ya que los ocupantes del Audi se desentendieron de la situación y se dieron a la fuga.

Fue entonces cuando el coche en el que iba el condenado comenzó a acechar por detrás a los vehículos de los policías, que se quedaron sin margen de maniobra al tener a la furgoneta delante. De forma coordinada, los narcos aceleraban hasta los 160 km/h y frenaban hasta los 80 con los agentes en medio hasta que el conductor del Citroën DS4 decidió embestir los vehículos policiales. Primero al Golf lateralmente, que se salió de la vía, pero pudo retomar la persecución, y después al Peugeot por detrás, que soportó el impacto.

Los dos agentes dispararon sin éxito a las ruedas de su agresor, que a la altura del término municipal de Monturque (Córdoba) volvió a golpear lateralmente dos veces al Peugeot hasta lograr que el policía perdiera el control, volcara en el badén y diera varias vueltas de campana hasta detenerse en los carriles contrarios de la autovía. El agente quedó gravemente herido y fue asistido por su compañero, que abandonó la persecución para detener el tráfico y pedir ayuda. El primero ingresó en la UCI con numerosas lesiones, entre ellas traumatismo craneoencefálico, y necesitó 135 días para recuperarse.

El 21 de diciembre, Abdelhammid fue detenido en un hotel de Sevilla junto a Zaccaria y Khalid fue localizado en Manilva. Estos fueron condenados a dos años de prisión por tráfico de drogas, falsedad en documento oficial y organización criminal. El conductor de la furgoneta y el acompañante de Abdelhammid están en paradero desconocido.