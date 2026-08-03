La ONCE alcanza en Málaga cifras históricas: por cada 100 euros ingresados, 56,8% vuelven a los ciudadanos

“El compromiso de la sociedad malagueña, que confía en nosotros y nos da ese apoyo diario es absolutamente fundamental y sin él no sería posible dar estos datos”. Así ha comenzado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristobal Martínez, la presentación del balance anual de la actividad social y económica de la entidad. Un curso en el que se han alcanzado “cifras históricas” y sin precedentes en Málaga con el ingreso total de 201,5 millones de euros, consolidando su posición por encima de la media andaluza.

Los datos recogidos en el ‘Informe de valor compartido 2025’ registran que el crecimiento respecto al curso de 2024 es de un 5,16% respecto al 4,69% de media a nivel regional. Según el informe, por cada 100 euros ingresados por la venta de loterías, 56,8% vuelven a los ciudadanos en forma de premios. En este sentido, Málaga ha alcanzado unas cantidades nunca antes repartidas con 114,46 millones de euros que han retornado directamente en forma de premios en la provincia.

Por otro lado, 32,1 euros de cada 100 se destinan a los salarios de los más de 21.300 vendedores de cupones, resto de trabajadores y gastos de gestión en toda España. En relación a esto, Málaga suma ya 3.455 trabajadores de los que 108 se han incorporado este último año. Y si estos datos se extrapolan a Andalucía, la Comunidad Autónoma cuenta con 16.558 empleados.

Mayores oportunidades

Martinez ha enfatizado en los puestos de trabajo generados desde a entidad sin ánimo de lucro ONCE Inserta. Dicho organismo está especializado en la formación y la inserción laboral de personas con discapacidad en España ha impulsado 649 empleos gracias a sus programas de inserción laboral. Además, Martínez ha puesto el valor el balance total de empleos generados en la última década por parte de la ONCE en toda España: “Hemos generado 111.324 empleos, 111.324 personas que han logrado mejorar sus vidas gracias al esfuerzo del Grupo Social ONCE y de la sociedad en su conjunto”, afirma.

En cuanto a los empleados, el 59% de la plantilla que conforma ONCE en España son personas con discapacidad, lo que supondría 46.899 personas de las casi 80.000 totales: “De esta forma, el Grupo social ONCE se consolida como el primer empleador de personas con discapacidad en el mundo. La clave de todo ha sido la unidad de acción, desde siempre tenemos claro que nuestra meta es la inclusión y la igualdad”, expone Martínez.

También ha alcanzado cifras récord en la gestión de fondos comunitarios para destinar 154,5 millones de euros a 2.234 proyectos de formación, empleo y accesibilidad de 1.000 asociaciones de personas con discapacidad en toda España. Siguiendo con ello, las 'empresas Ilunion', destinadas a generar empleo de calidad para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, han elevado su cifra de negocio hasta los 1.443,5 millones de euros este último curso. Ilunion cuenta con 549 centros de trabajo en toda España de los que el 43,5% conforman Centros Especiales de Empleo, lo que supone que su plantilla supera el 70% de personas con discapacidad en variados sectores de empleo.

Presentación balance de la actividad económica y social de la ONCE durante 2025 / Grupo social ONCE

Acción social

Otro de los apartados fundamentales en los que ONCE invierte dinero es en la acción social, actividades tales como la atención a personas con todo tipo de discapacidades. Por cada 100 euros, 11,1 se destinan a ello. En referencia a esto, la vicepresidenta del Consejo Territorial de ONCE, Leonor Basallote, ha puesto el foco en las ciegas, con algún tipo de discapacidad visual y sordociegas y la búsqueda de una mejora de su autonomía y calidad de vida.

En Málaga cuentan ya con 2.734 afiliados de los 15.599 que hay en Andalucía. De estos, 82 personas se afiliaron en 2025. Por otro lado, en cuanto a los servicios recibidos, las 173 personas con sordoceguera afiliadas en Málaga han recibido 5.386 horas de mediación. En este tiempo se han llevado a cabo 1.918 servicios personalizados, donde se han cursado adaptaciones bibliográficas para facilitar la comprensión lectora y equipos digitales adaptados. Esto último con el fin de superar la problemática de la brecha digital que sufren estas personas.

Por otro lado, la educación es considerada otro de los pilares fundamentales por la ONCE en su labor social, dando apoyo a personas ciegas o con discapacidad visual desde los 0 años hasta el fin de su etapa universitaria. El pasado curso se brindaron estas ayudas a 328 personas en Málaga. Por su parte, el voluntariado tramitó 4.377 servicios con 6.783 horas de voluntariado que facilitaron la vida de más de 400 afiliados.

La unidad como clave

Durante la presentación del informe, con el objetivo de “poner un rostro humano a las cifras” este año ha participado el afiliado malagueño, José Manuel Fernández, con el objetivo de presentar la nueva aplicación impulsada por la ONCE llamada Entreno. Esta aplicación móvil destinada tanto para Iphone como para Android funciona como entrenamiento neurológico para personas “con o sin discapacidad”. Con la "inclusión y la accesibilidad" como características principales esta consta de minijuegos con diferentes niveles que requerirán de agilidad mental para su superación.

La Fundación ONCE nació en 1988 con el objetivo de extender la cobertura e inclusión social de las personas con discapacidad, basándose en los pilares de la formación, el empleo y la accesibilidad universal. No obstante, Martínez ha destacado que sin “la unión” como motor estos buenos datos no hubieran sido posibles. Porque como ha expresado en sus palabras con un símil referido a la última victoria de la selección española de fútbol en el Mundial: “Cuando hay un equipo cohesionado y todos luchan por un fin común, juntos podemos llegar muchas banderas, como la de la inclusión, la igualdad y la unidad”.