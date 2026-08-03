El PP de Málaga denuncia la pérdida de viajeros del AVE por los "constantes retrasos y averías derivados del abandono del Gobierno"

La presidenta provincial de Nuevas Generaciones del PP de Málaga y parlamentaria andaluza, Jessica Trujillo, ha criticado este lunes que "el AVE pierde viajeros por los constantes retrasos y averías derivados del abandono del Gobierno", frente "a la confianza récord que los malagueños están dando al metro".

Tal como informó este periódico, en el primer semestre de 2026, casi diez millones de pasajeros viajaron con el Metro de Málaga. Un total de 9.953.379 pasajeros, 279.042 más que en el mismo periodo del año pasado, utilizaron este medio de transporte, generando así un promedio de 55.000 viajes diarios, alcanzando así un promedio de más de 1,6 millones de viajes al mes.

Críticas al AVE por la incertidumbre que genera

"Los datos representan a miles de personas que eligen un servicio porque funciona y dejan de utilizar otro porque Sánchez y Óscar Puente han convertido viajar en tren en una fuente permanente de incertidumbre", ha señalado.

"Los usuarios respaldan un metro puntual, útil y fiable, mientras dan la espalda a un AVE lastrado por las averías, los retrasos y la falta de respuestas", ha afirmado la dirigente 'popular', al tiempo que ha advertido de que, "según los últimos datos de la CNMC, el corredor de alta velocidad Madrid-Málaga/Granada fue el que más viajeros perdió en España durante el primer trimestre de 2026, con una caída interanual del 61%".

Trujillo ha valorado el papel del suburbano para los estudiantes: "El metro ha cambiado la movilidad de miles de universitarios, que hoy pueden llegar a sus facultades de forma rápida, económica y sostenible, sin depender del coche ni perder horas en los atascos", ha subrayado.

Deterioro del AVE

Asimismo, Trujillo ha contrapuesto "el deterioro" de la alta velocidad con la ampliación completamente soterrada del metro hacia el Hospital Civil, una actuación impulsada por la Junta con una inversión global de 244 millones de euros. "Mientras la Junta invierte para llevar el metro a más barrios, hospitales y centros de trabajo, Óscar Puente responde al caos ferroviario con excusas y enfrentamientos, pero sin ofrecer las soluciones que necesitan los viajeros", ha remarcado.

Por último, ha reclamado al ministro de Transportes que "asuma su responsabilidad y devuelva al AVE la fiabilidad perdida". "Los malagueños no piden privilegios; exigen poder viajar sin miedo a perder una reunión, un examen, una cita médica o una conexión por otra incidencia ferroviaria", ha concluido.