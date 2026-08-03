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Arbolado urbano

El PSOE exige blindar los parques públicos de Málaga frente a nuevas privatizaciones

La propuesta socialista incluye la aprobación del Plan Director del Arbolado Urbano y una Carta de Servicios para garantizar la gestión pública de los parques

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, y la concejala Begoña Medina.

El portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, y la concejala Begoña Medina. / PSOE

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La Opinión

MÁLAGA

El grupo municipal socialista ha presentado 35 enmiendas al proyecto de Ordenanza de Infraestructura Verde y Arbolado Urbano para reforzar la protección del patrimonio verde de Málaga y evitar que ningún parque público vuelva a ser privatizado o cerrado a la ciudadanía.

"Años de retraso"

El portavoz municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha asegurado que "esta ordenanza llega con años de retraso y ahora tenemos la oportunidad de convertirla en una herramienta realmente útil para proteger el patrimonio verde de nuestra ciudad. No basta con aprobar una nueva norma, hay que hacerlo bien y con la máxima ambición".

Ruiz Araujo ha destacado que una de las principales aportaciones socialistas "busca impedir que vuelvan a repetirse situaciones como la vivida en el Parque del Oeste durante el Festival de las Linternas".

"El gobierno de De la Torre no puede volver a permitir que un parque público deje de serlo durante semanas para hacer caja a costa del bienestar de los malagueños. Los espacios verdes son de toda la ciudadanía y la futura ordenanza debe garantizar que ningún evento o concesión pueda restringir su uso libre, público y gratuito", ha añadido.

Asimismo, la concejala del grupo socialista Begoña Medina ha manifestado que la prioridad de estas enmiendas es "blindar que ningún parque público vuelva a ser privatizado", pero también garantizar una gestión "mucho más transparente".

El portavoz socialista también ha pedido al equipo de gobierno del Partido Popular que "aproveche la tramitación de la ordenanza para mejorar el texto con las propuestas registradas por el PSOE".

Herramientas para cumplir el objetivo

Para cumplir este objetivo, desde el PSOE proponen dos herramientas. Por un lado, la aprobación definitiva del Plan Director del Arbolado Urbano. Por otro, la puesta en marcha de una Carta de Servicios que permita conocer los compromisos de calidad, los indicadores de gestión y el grado de cumplimiento del Ayuntamiento

Ha detallado que ambas medidas "permitirán mejorar la planificación, el seguimiento y la rendición de cuentas sobre el patrimonio verde de la ciudad".

Protección del arbolado urbano

Además, ha explicado que las enmiendas socialistas "refuerzan la protección del arbolado urbano durante la ejecución de obras, incorporan criterios de biodiversidad, sombra, captura de CO2 y conectividad ecológica en la planificación de las zonas verdes, mejoran la selección de especies para evitar problemas futuros y promueven la reducción de la contaminación acústica mediante la utilización progresiva de maquinaria y vehículos eléctricos en las tareas de mantenimiento".

"Apostamos por fortalecer el papel de los servicios técnicos municipales, crear un Registro Municipal del Arbolado accesible para la ciudadanía y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y de largo plazo", ha apostillado.

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"Llevamos mucho tiempo defendiendo que Málaga necesitaba una ordenanza moderna para cuidar uno de sus principales patrimonios ambientales. Ahora tenemos la oportunidad de hacerla mejor con unas enmiendas rigurosas y constructivas", ha concluido Medina.

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