"Es un río que se debe tratar en su totalidad": así encauza Málaga el Campanillas para poder construir las nuevas 7.339 viviendas, de las cuales más de 4.000 son VPO

La Vega de Campanillas lleva años bloqueada por un problema conocido: buena parte de sus terrenos está clasificada como zona inundable por las crecidas del río Campanillas. El Ayuntamiento de Málaga aprobará mañana en Junta de Gobierno Local el inicio de los trámites para sacar a información pública el proyecto urbanístico que prevé 7.339 viviendas en la zona, con más de 4.000 VPO, pero antes de construir un solo piso hay que encauzar el río, así lo ha explicado la concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez.

Por qué no se puede construir sin encauzar

Gómez ha insistido en que no basta con intervenir en el tramo pegado a los dos sectores residenciales, sino que hay que actuar sobre el río en su conjunto. "Es un río que se debe tratar en su totalidad", afirma.

La razón es técnica pero fácil de entender: si no se actúa también aguas arriba, una obra hecha solo junto a los sectores serviría de poco, porque el agua que baja desde más arriba seguiría llegando con fuerza. Gómez es clara sobre la prioridad: "lo primero que tiene que salvaguardar" cualquier desarrollo afectado por un río "es el tema de la inundabilidad".

Según fuentes municipales, la zona está señalada por la planificación regional como una de las que hay que resolver frente al riesgo de una gran crecida, la más grave que se puede prever en 500 años, evitando soluciones de cemento y apostando por parques junto al río en las zonas que pueden inundarse. Los estudios técnicos advierten, eso sí, de que resolver el problema de forma definitiva, tanto en el tramo urbano como en los nuevos desarrollos, exige la colaboración de la Junta de Andalucía. Por eso el Ayuntamiento propone firmar un acuerdo con la Junta para fijar las condiciones de ejecución de las obras necesarias.

Río Campanillas, a su paso por Campanillas / Alfonso Vázquez

Cómo se va a hacer: cauce, puente y parque inundable

La solución técnica pasa por crear un cauce de aguas bajas capaz de absorber las crecidas más frecuentes, ensanchando las riberas en el actual cuello de botella que provoca los desbordamientos. Junto a eso, se sustituirá el puente de acceso al barrio, una obra que los vecinos llevan tiempo reclamando.

En paralelo se construirá un parque fluvial que funcionará como zona de expansión del agua en caso de crecida: un espacio pensado para inundarse cuando el río baje con fuerza y volver después a su uso normal, minimizando el riesgo sobre las viviendas ya construidas y las que están por venir.

El coste total de urbanización de todo el ámbito, no solo el tramo del río, se ha estimado en más de 134 millones de euros, según el propio documento municipal. Esa cifra incluye las obras dentro de los terrenos, la urbanización de las zonas verdes y las mejoras de conexión con las carreteras y redes generales de la zona.

Además, se han apuntado cifras más concretas para el tramo de aguas bajas más cercano a los sectores (en torno a 24 millones de euros) y para el nuevo puente (unos 2 millones), aunque conviene contrastarlas con el Ayuntamiento antes de darlas por definitivas. La financiación de la parte más alta del cauce, en la zona urbana, recaería sobre la Junta de Andalucía a través del convenio pendiente de firma.

Plazos: sin fecha cerrada

Preguntada por los plazos, Gómez ha evitado comprometerse a una fecha concreta: dependerá de los tiempos de desarrollo de cada tramo y de la parte que ejecute la Junta de Andalucía en la zona alta del cauce urbano. Lo que sí quedó claro es que esta fase no es opcional: es la condición para que los terrenos de la Vega de Campanillas dejen de estar clasificados como inundables y puedan levantarse las 7.339 viviendas anunciadas.