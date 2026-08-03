El sector de la automoción de Málaga vuelve a movilizarse por el bloqueo del convenio colectivo: "Se cobra al cliente mucho más de lo que se paga al trabajador"

El sector de la automoción de Málaga volverá a salir a la calle ante el bloqueo de las negociaciones para renovar su convenio colectivo. CCOO ha advertido de que mantendrá las movilizaciones durante agosto si la patronal no atiende las reivindicaciones planteadas para mejorar las condiciones laborales.

El convenio afecta a los trabajadores de fabricantes, concesionarios, talleres, empresas auxiliares y compañías vinculadas a la movilidad y el transporte. El sindicato sostiene que el crecimiento económico del sector permite introducir mejoras salariales y nuevos complementos para las plantillas.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha defendido que existe margen para mejorar las condiciones de los trabajadores ante la diferencia entre el coste de la mano de obra y el precio que finalmente pagan los clientes.

"Entre los 15 euros por hora que se pagan a un trabajador y los más de 100 euros de media que se cobran al cliente por una hora de trabajo hay un margen de beneficios vinculado al trabajo muy importante. Se cobra al cliente mucho más de lo que se paga al trabajador, por lo que hay margen de mejora", ha señalado Cubillo.

El sindicato destaca el crecimiento de la facturación

CCOO ha reclamado una revisión profunda del Convenio Colectivo de Automoción de Málaga que permita equilibrar los beneficios empresariales y los salarios de las plantillas. La organización sindical ha destacado que la facturación nacional del sector ha superado los 80.000 millones de euros, con un crecimiento del 4%.

Huelga del sector de automoción malagueño. / Álex Zea

Ante estos datos, el sindicato considera "inasumibles" los obstáculos planteados por la patronal a los complementos reclamados por la parte social: "Hay margen para mejorar las condiciones de quienes se levantan, se manchan las manos y acuden todos los días a su trabajo para hacer crecer los ingresos del sector", ha manifestado Cubillo.

Un plus de transporte de hasta 600 euros anuales

Entre las principales reivindicaciones se encuentra la creación de un plus de transporte de 300, 450 y 600 euros anuales durante la vigencia del convenio. CCOO relaciona esta petición con el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de numerosos trabajadores hacia la periferia de Málaga y los municipios del área metropolitana.

Según Cubillo, esta situación obliga a las plantillas a emplear más tiempo y dinero para llegar hasta sus puestos de trabajo. El sindicato critica las políticas de vivienda de las administraciones y considera que el nuevo complemento ayudaría a compensar el aumento de los gastos de desplazamiento.

Complementos por electrificación, chapa y pintura

CCOO también reclama un plus de especialización para los profesionales que trabajan en áreas como la electrificación de vehículos, la chapa y la pintura, así como en aquellas tareas sometidas a mayores riesgos laborales.

El sector de automoción sale a la calle. / Álex Zea

La organización sostiene que las empresas no están asumiendo suficientemente la formación y recualificación de sus plantillas, ni mediante inversión económica ni dentro de la jornada de trabajo. Por ello, exige que estas competencias especializadas sean reconocidas económicamente.

CCOO pide recuperar el complemento de antigüedad

El secretario general del Sindicato de Industria de CCOO Málaga, Andrés González Gato, ha criticado la falta de incentivos para fidelizar a los trabajadores frente a las quejas empresariales por la escasez de mano de obra cualificada.

"No parece lógico que las empresas se quejen de la falta de personal y, al mismo tiempo, no recompensen a los trabajadores con mayor antigüedad", ha señalado González Gato. El sindicato denuncia que este complemento no se reconoce desde 1995 y reclama su recuperación en el nuevo convenio.

Reducción de jornada para facilitar la conciliación

Otra de las peticiones sindicales es una reducción de cuatro horas de la jornada laboral durante la vigencia del convenio. CCOO pretende que las condiciones del sector de la automoción se equiparen a las recogidas en el convenio del metal.

González Gato ha defendido que esta reducción permitiría facilitar la conciliación personal y familiar de los trabajadores. El dirigente sindical ha advertido de que las movilizaciones continuarán durante agosto si la patronal mantiene su negativa a incorporar estas mejoras al convenio colectivo.