Segundo intento para el hotel de cinco estrellas de La Térmica: el Ayuntamiento volverá a subastar el solar

El concurso para vender el último gran solar hotelero de La Térmica se quedó sin ofertas el pasado 23 de julio. Casi dos semanas después, el Ayuntamiento de Málaga ha confirmado que no da el proyecto por cerrado: convocará un nuevo consejo para volver a sacar el terreno a subasta, con el objetivo de seguir atrayendo a una cadena hotelera de categoría alta.

Qué pasó en el anterior concurso

El pasado mes de junio, el Consistorio sacó a la venta una parcela de más de 16.000 metros cuadrados en La Térmica, en el litoral oeste de la ciudad, con un precio de salida superior a 40 millones de euros, impuestos incluidos. La condición era que el edificio resultante fuera un hotel de cinco estrellas como mínimo, con una parte reservada a uso comercial en planta baja. Ninguna empresa presentó oferta antes de que venciera el plazo, el pasado 23 de julio, y el concurso quedó desierto.

La respuesta del Ayuntamiento

Preguntada por lo ocurrido, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha querido dejar claro que el fracaso del concurso no afecta a las cifras de vivienda de la ciudad: "No estamos restando ni una sola vivienda con la subasta de este suelo", explica, ya que tanto el uso hotelero como el de oficinas previsto junto a él son usos terciarios, no residenciales.

Sobre los próximos pasos, Casero es directa: "Convocaremos un consejo y lo volveremos a sacar a subasta", aclara, y añade con cierto optimismo que espera que "venga una buena cadena hotelera". La concejala ha señalado además que, aunque el concurso quedó desierto, sí ha habido varias empresas interesadas en la parcela con posterioridad. Según ha explicado, el Ayuntamiento ya había hecho una consulta previa al mercado para conocer las objeciones de las empresas interesadas y ahora está revisando las condiciones del concurso antes de volver a lanzarlo. No concretó si eso significará bajar el precio de salida o cambiar alguna de las condiciones, más allá de confirmar que habrá una nueva convocatoria.

Por qué esto no afecta a la vivienda protegida

La aclaración de Casero responde a una confusión que, según ha explicado, se había extendido: como este suelo estaba destinado a uso hotelero y comercial (es decir, de uso terciario), no forma parte del cómputo de viviendas, libres o protegidas, que la ciudad tiene previsto construir en otros desarrollos.

Eso sí, la ley obliga a que una parte de lo recaudado con la venta de suelo municipal como este se destine a comprar terreno para vivienda protegida o a construirla directamente, así que, mientras el concurso siga desierto, esa vía de financiación para vivienda asequible también queda en pausa.