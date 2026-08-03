Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: "Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas"

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha desestimado en un escrito la petición de varias asociaciones patrimoniales de Andalucía, que reclamaban la conservación de Tamese (Talleres Metálicos La Secundaria), entre las calles Almonte y Nereo, en La Misericordia, la única construcción del sector metalúrgico aún en pie en Málaga. Cerró sus puertas en 1984.

En la zona está previsto desarrollar el PERI-Nereo, con un lateral de espacios verdes paralelo a la nueva Diputación, y tres torres de altura próximas a la playa.

La nave principal de Tamese, a pleno rendimiento, hoy alberga las instalaciones de Sohrlin y tiene ya los días contados.. / Archivo Fotográfico Universidad de Málaga

La fábrica tuvo dos emplazamientos, el primero de ellos en los años 40 en Las Pellejeras, y el segundo, en el emplazamiento actual. La nave principal se levantó en el intervalo 1953-56, apunta el geógrafo Anton Ozomek.

Colectivos como la Asociación del Patrimonio Industrial de Andalucía, la Asociación Patrimonio Industrial y de la Obra Pública de Andalucía, Apidma o la Asociación Profesional de Guías-Intérpretes de Turismo y Patrimonio habían pedido a la GMU que, al menos, se otorgara protección arquitectónica a la nave principal.

Antonio Banderas y Domingo Sánchez, en la inauguración de Sohrlin, en 2024, en la antigua nave de Tamese. / Álex Zea

Entre sus argumentos, que se encontraba en perfecto estado de conservación y, en la actualidad, servía con éxito como contenedor cultural de Sohrlin, el espacio de artes escénicas de Antonio Banderas y Domingo Sánchez, inaugurado en julio de hace dos años.

Estudiar su conservación e integración en el PERI Nereo

El criterio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de no frenar la demolición se toma a pesar de un informe sobre la fábrica de su propio Servicio de Conservación y Arqueología, que resaltaba que se trataba de la «la única construcción del sector metalúrgico que se ha conservado en Málaga, y uno de los muy escasos ejemplos de la Arquitectura Industrial del siglo XX en la ciudad».

Antonio Roldán y Francisco Rodríguez Marín, de Apidma, con Miguel Laure, antiguo trabajador de Tamese, en mayo junto al módulo del almacén y antiguas oficinas técnicas. / A.V.

El informe continuaba haciendo hincapié en el «óptimo estado de conservación y la polivalencia de adaptación para nuevos usos»; por lo que consideraba «conveniente» estudiar tanto la conservación de la nave original, como el edificio anexo de oficinas, «y su posible integración y aprovechamiento en la nueva ordenación urbanística del PERI-Nereo, actualmente en curso».

El Servicio de Conservación y Arqueología concluía señalando que, al integrar Tamese, el PERI tendría «valores añadidos».

Infografía del PERI-Nereo en 2021, con tres torres de gran altura. / La Opinión

Conectar Gregorio Diego con calle Pacífico

Pese a este informe, la GMU concluye que la situación de las naves «sigue resultando incompatible con la nueva ordenación propuesta» por el plan urbanístico.

Así, sin negar el valor patrimonial de la fábrica, la Gerencia recuerda que uno de los elementos fundamentales del plan es prolongar la avenida de Gregorio Diego para la conexión del tráfico rodado y peatonal con la calle Pacífico, con el fin de conseguir «una conexión viaria estratégica»; algo que no se lograría de seguir en pie Tamese. Y eso, a juicio de la GMU, supondría «perpetuar una deficiencia estructural histórica».

Mantener la nave principal de Tamese impediría prolongar la avenida de Gregorio Diego, argumenta la GMU, entre otros motivos. / La Opinión

Además, argumenta la Gerencia, al mantener la fábrica se comprometería el espacio libre lineal con el que se pretende «dar espacio y visibilizar» la fachada oeste de la Diputación. Además, habría que desplazar «hacia el norte, una de las torres residenciales proyectadas».

La GMU recuerda de paso que la licencia de Sohrlin tiene «carácter provisional» y que «los usos deben cesar y las obras e instalaciones deben demolerse y restituirse al estado anterior a la autorización, a costa de la propiedad».

Vista aérea de la nave principal de Tamese, con su tejado de dientes de sierra, y la nave secundaria, en la zona de la Térmica. / Facebook

Francisco Rodríguez Marín: "El edificio se perderá para la eternidad"

El profesor de Historia del Arte de la UMA, Francisco Rodríguez Marín, presidente de Apidma, la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, en declaraciones a La Opinión lamentó que la GMU, por un lado, «admita y reconozca los valores patrimoniales del edificio» y, por otro, priorice «prolongar una calle».

«Lo cierto es que el edificio se perderá para la eternidad», lamentó, y consideró «inadmisible, que a comienzos del siglo XXI sigan ocurriendo estas cosas».