Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madre e hijo, compañeros en el ClínicoIncidente en una discoteca en TorremolinosAviso naranja en MálagaTercera equipación del Málaga CFCrónica políticaPrimer club de golf malagueñoPretemporada del Málaga CFIncendio en Estepona
instagramlinkedin

Patrimonio Industrial

Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: "Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas"

La Gerencia de Urbanismo descarta mantener en pie las instalaciones del hoy espacio artístico Sohrlin, pese a que su Servicio de Conservación pedía estudiar su integración. Apidma deplora la decisión municipal, tomada para prolongar la avenida de Gregorio Diego hasta calle Pacífico

La gran nave industrial de Tamese alberga en la actualidad el gran espacio escénico de Sohrlin, de Antonio Banderas y Domingo Sánchez.

La gran nave industrial de Tamese alberga en la actualidad el gran espacio escénico de Sohrlin, de Antonio Banderas y Domingo Sánchez. / Álex Zea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha desestimado en un escrito la petición de varias asociaciones patrimoniales de Andalucía, que reclamaban la conservación de Tamese (Talleres Metálicos La Secundaria), entre las calles Almonte y Nereo, en La Misericordia, la única construcción del sector metalúrgico aún en pie en Málaga. Cerró sus puertas en 1984.

En la zona está previsto desarrollar el PERI-Nereo, con un lateral de espacios verdes paralelo a la nueva Diputación, y tres torres de altura próximas a la playa.

La nave principal de Tamese, a pleno rendimiento, hoy alberga las instalaciones de Sohrlin y puede tener los días contados.

La nave principal de Tamese, a pleno rendimiento, hoy alberga las instalaciones de Sohrlin y tiene ya los días contados.. / Archivo Fotográfico Universidad de Málaga

La fábrica tuvo dos emplazamientos, el primero de ellos en los años 40 en Las Pellejeras, y el segundo, en el emplazamiento actual. La nave principal se levantó en el intervalo 1953-56, apunta el geógrafo Anton Ozomek.

Colectivos como la Asociación del Patrimonio Industrial de Andalucía, la Asociación Patrimonio Industrial y de la Obra Pública de Andalucía, Apidma o la Asociación Profesional de Guías-Intérpretes de Turismo y Patrimonio habían pedido a la GMU que, al menos, se otorgara protección arquitectónica a la nave principal.

Antonio Banderas y Domingo Sánchez, en la inauguración de Sohrlin, en 2024, en la antigua nave de Tamese.

Antonio Banderas y Domingo Sánchez, en la inauguración de Sohrlin, en 2024, en la antigua nave de Tamese. / Álex Zea

Entre sus argumentos, que se encontraba en perfecto estado de conservación y, en la actualidad, servía con éxito como contenedor cultural de Sohrlin, el espacio de artes escénicas de Antonio Banderas y Domingo Sánchez, inaugurado en julio de hace dos años.

Estudiar su conservación e integración en el PERI Nereo

El criterio de la Gerencia Municipal de Urbanismo de no frenar la demolición se toma a pesar de un informe sobre la fábrica de su propio Servicio de Conservación y Arqueología, que resaltaba que se trataba de la «la única construcción del sector metalúrgico que se ha conservado en Málaga, y uno de los muy escasos ejemplos de la Arquitectura Industrial del siglo XX en la ciudad».

Antonio Roldán y Francisco Rodríguez Marín, de Apidma, con Miguel Laure, antiguo trabajador de Tamese, junto al módulo del almacén y antiguas oficinas técnicas.

Antonio Roldán y Francisco Rodríguez Marín, de Apidma, con Miguel Laure, antiguo trabajador de Tamese, en mayo junto al módulo del almacén y antiguas oficinas técnicas. / A.V.

El informe continuaba haciendo hincapié en el «óptimo estado de conservación y la polivalencia de adaptación para nuevos usos»; por lo que consideraba «conveniente» estudiar tanto la conservación de la nave original, como el edificio anexo de oficinas, «y su posible integración y aprovechamiento en la nueva ordenación urbanística del PERI-Nereo, actualmente en curso».

El Servicio de Conservación y Arqueología concluía señalando que, al integrar Tamese, el PERI tendría «valores añadidos».

Instantánea del diseño de los inmuebles en altura.

Infografía del PERI-Nereo en 2021, con tres torres de gran altura. / La Opinión

Conectar Gregorio Diego con calle Pacífico

Pese a este informe, la GMU concluye que la situación de las naves «sigue resultando incompatible con la nueva ordenación propuesta» por el plan urbanístico.

Así, sin negar el valor patrimonial de la fábrica, la Gerencia recuerda que uno de los elementos fundamentales del plan es prolongar la avenida de Gregorio Diego para la conexión del tráfico rodado y peatonal con la calle Pacífico, con el fin de conseguir «una conexión viaria estratégica»; algo que no se lograría de seguir en pie Tamese. Y eso, a juicio de la GMU, supondría «perpetuar una deficiencia estructural histórica».

Mantener la nave principal de Tamese impediría prolongar la avenida de Gregorio Diego, argumenta la GMU, entre otros motivos.

Mantener la nave principal de Tamese impediría prolongar la avenida de Gregorio Diego, argumenta la GMU, entre otros motivos. / La Opinión

Además, argumenta la Gerencia, al mantener la fábrica se comprometería el espacio libre lineal con el que se pretende «dar espacio y visibilizar» la fachada oeste de la Diputación. Además, habría que desplazar «hacia el norte, una de las torres residenciales proyectadas».

La GMU recuerda de paso que la licencia de Sohrlin tiene «carácter provisional» y que «los usos deben cesar y las obras e instalaciones deben demolerse y restituirse al estado anterior a la autorización, a costa de la propiedad».

Vista aérea de la nave principal de Tamese, con su tejado de dientes de sierra, y la secundaria, en la zona de la Térmica.

Vista aérea de la nave principal de Tamese, con su tejado de dientes de sierra, y la nave secundaria, en la zona de la Térmica. / Facebook

Francisco Rodríguez Marín: "El edificio se perderá para la eternidad"

El profesor de Historia del Arte de la UMA, Francisco Rodríguez Marín, presidente de Apidma, la Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, en declaraciones a La Opinión lamentó que la GMU, por un lado, «admita y reconozca los valores patrimoniales del edificio» y, por otro, priorice «prolongar una calle».

Noticias relacionadas y más

«Lo cierto es que el edificio se perderá para la eternidad», lamentó, y consideró «inadmisible, que a comienzos del siglo XXI sigan ocurriendo estas cosas».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de Málaga donde comer una mariscada por 10 euros a media hora de la capital
  2. El PP teme a Vox en la Costa, María Jesús Montero ordena montar bronca y se activa el Linkedin para candidatos
  3. Mariló y Javier, una pareja de pensionistas con un alto grado de dependencia, son desahuciados de su piso en alquiler de calle La Unión
  4. Vecinos de Málaga se organizan para proteger el deteriorado Cerro de la Tortuga
  5. Empresas de la Costa del Sol confían en que la apertura de la frontera con Gibraltar dispare sus oportunidades de negocio
  6. Vecinos de Campanillas contra los cambios de la línea 25 de la EMT: 'Nos obligan a vivir lejos y la conexión es aún peor
  7. Los conductores de Málaga piden alternativas a la autovía de Las Pedrizas en obras: 'Los trabajadores tenemos que decidir si llegamos tarde al trabajo o pagamos un peaje
  8. El Ayuntamiento de Málaga respalda a los trabajadores de Plaza Mayor y McArthurGlen ante la ampliación de horarios hasta medianoche

David, un profesor malagueño que muestra expresiones andaluzas en Vietnam: "Un abrazo de mis niños vale más que millones de visualizaciones"

David, un profesor malagueño que muestra expresiones andaluzas en Vietnam: "Un abrazo de mis niños vale más que millones de visualizaciones"

¿Deja Málaga de fumar en las terrazas?: posibles efectos de la nueva Ley del tabaco, impacto económico y sanitario

¿Deja Málaga de fumar en las terrazas?: posibles efectos de la nueva Ley del tabaco, impacto económico y sanitario

Las vacaciones de agosto comienzan en Málaga con una subida de 5 céntimos en la gasolina y el gasóleo

Las vacaciones de agosto comienzan en Málaga con una subida de 5 céntimos en la gasolina y el gasóleo

Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: "Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas"

Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: "Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas"

Virgen de Belén, un barrio tomado por las obras: "Lo han bloqueado"

Virgen de Belén, un barrio tomado por las obras: "Lo han bloqueado"

Declarado un incendio en el paraje Río Padrón en Estepona que provoca el alejamiento preventivo de 70 personas de sus viviendas

Declarado un incendio en el paraje Río Padrón en Estepona que provoca el alejamiento preventivo de 70 personas de sus viviendas

El PSOE de Málaga critica las obras del paseo de Pedregalejo: “No hay derecho a que nos hurten nuestra identidad y que a la vez nos sableen en la cara”

El PSOE de Málaga critica las obras del paseo de Pedregalejo: “No hay derecho a que nos hurten nuestra identidad y que a la vez nos sableen en la cara”

Más de 41 grados en Coín y Estepona: el calor extremo y el terral mantienen en Málaga el aviso naranja

Más de 41 grados en Coín y Estepona: el calor extremo y el terral mantienen en Málaga el aviso naranja
Tracking Pixel Contents