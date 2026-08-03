El terral pone a Málaga al límite: hasta 41 grados y aviso naranja por calor

El calor extremo no da tregua a Málaga en el arranque de agosto. Tras la cuarta ola de calor del verano, el terral volverá a elevar los termómetros este lunes con temperaturas que podrán alcanzar puntualmente los 41 grados en el Valle del Guadalhorce.

Málaga es - junto a Almería- la única provincia de Andalucía con un aviso naranja por altas temperaturas, aunque no la única con alertas, ya que Aemet también ha activado el nivel amarillo en varias zonas de Almería. Los avisos estarán vigentes entre las 13.00 y las 20.59 horas.

Hasta 41 grados en el Valle del Guadalhorce

La comarca de Sol y Guadalhorce permanecerá en aviso naranja por temperaturas máximas de 39 ºC y la presencia de vientos terrales.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que en el curso bajo del Guadalhorce podrían alcanzarse puntualmente los 41 ºC.

Las previsiones sitúan los valores más elevados en municipios del interior como Coín, Álora y Pizarra, donde los termómetros podrían rondar o superar puntualmente los 40 grados. En Málaga capital, las máximas se aproximarán a los 39 ºC.

Aviso amarillo por calor en la Axarquía

La Axarquía malagueña estará este lunes bajo aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 ºC. El calor afectará tanto al litoral como al interior de la comarca, aunque los valores más elevados se registrarán previsiblemente en las zonas alejadas de la costa.

Antequera y Ronda quedarán fuera de los avisos meteorológicos y registrarán temperaturas más moderadas. En Antequera las máximas se moverán alrededor de los 35 ºC, mientras que en Ronda rondarán los 34 ºC durante la jornada del lunes.

El aviso por calor continuará el martes

El episodio de altas temperaturas continuará el martes, 4 de agosto, aunque el nivel de riesgo bajará. Aemet activará el aviso amarillo tanto en Sol y Guadalhorce como en la Axarquía, en ambos casos por temperaturas máximas de 38 ºC.

En Málaga el calor irá acompañado de terral. / Eduardo Nieto.

Las alertas volverán a permanecer activas entre las 13.00 y las 20.59 horas. Antequera podría alcanzar los 34 ºC, mientras que en Ronda las máximas bajarían hasta situarse alrededor de los 32 ºC.

Noches cálidas con mínimas de hasta 26 grados

El alivio tampoco llegará durante la noche. En Málaga capital las mínimas se mantendrán alrededor de los 26 ºC, por lo que volverán a registrarse noches tropicales, aquellas en las que los termómetros no bajan de los 20 grados.

En el Valle del Guadalhorce las mínimas rondarán los 23 ºC, unos valores que dificultarán que las viviendas se refresquen después de jornadas marcadas por temperaturas próximas o superiores a los 40 grados.

Julio de 2026, el más cálido de la serie histórica

Este nuevo episodio llega después de un julio de 2026 extremadamente cálido y seco. El mes registró provisionalmente una temperatura media de 25,7 ºC en España, el mismo valor que julio de 2022. Ambos empatan como los meses más cálidos de toda la serie histórica, iniciada en 1961.

Las temperaturas máximas fueron incluso superiores a las de 2022: alcanzaron una media de 34 ºC, una décima más que entonces. Julio de 2026 también fue el más seco desde el comienzo de la serie histórica, debido a la escasez de precipitaciones registrada durante el mes.

El periodo comprendido entre enero y julio de 2026 también ha sido, con diferencia, el más cálido de la serie histórica en España. Supera en 0,6 ºC al segundo más cálido, registrado en 2020, y en 1,8 ºC el promedio del periodo de referencia 1991-2020.

La evolución refleja una concentración cada vez mayor de registros extremos: los ocho periodos enero-julio más cálidos de los últimos 66 años se han producido desde 2015.