Las vacaciones de agosto comienzan en Málaga con una subida de 5 céntimos en la gasolina y el gasóleo

La operación salida de julio y la llegada de turista para disfrutar de sus vacaciones con el arranque de agosto se ha visto condicionada en Málaga, así como en el resto del país, por la subida de los combustibles en 5 céntimos para aquellas familias que se trasladen por carretera y carezcan de vehículos 100% eléctricos. Es la tormenta perfecta de un verano marcado por la inflación, que ha reducido drásticamente la llegada de visitantes nacionales a la Costa del Sol. Habrá que revisar más que nunca dónde encontrar más barata la gasolina.

El fin de julio vuelve a convertirse en un desafío para la ingeniería financiera de las familias españolas. Este fin de semana los surtidores tienen de media la gasolina 95 en 1,644 euros por litro, mientras que el gasóleo A, diésel más habitual, se ha colocado ya en 1,722 euros. Son precios que constituyen en el primero de los casos algo más de un 12% de subida respecto a la misma fecha de 2025, por un incremento de cerca del 25%, a un año vista, en cuanto al gasoil.

Variación ya conocida de la ayuda que compensó los incrementos por la guerra

Este sábado 1 de agosto entró en vigor el nuevo tramo de la desescalada fiscal que reduce la bonificación diseñada por el Gobierno central mediante el Real Decreto-ley 18/2026. La bonificación extraordinaria aplicada al Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), que fue diseñada para amortiguar la escalada inflacionista de la crisis energética derivada del conflicto bélico en Irán, acaba de reducir de los 15 céntimos aplicados en julio a los 10 céntimos por litro que se mantendrán en agosto. Recordemos que el 1 de septiembre habrá una nueva rebaja.

Imagen de archivo de una gasolinera de Repsol. / Chema Moya/EFE

Con el 21% de IVA correspondiente que se aplica sobre el tramo del impuesto recuperado, el encarecimiento directo al que aluden las organizaciones de consumidores hay que situarlo en aproximadamente un céntimos más. Es decir, la subida real de este sábado es de 5 céntimos más IVA.

Inflación a un año vista con lo que representa a la hora de llenar el depósito del coche

Para hacer ver cómo estas últimas semanas han sido complicadas para quienes utilizan combustibles fósiles al viajar por carretera, así como para quienes no lo hacen pero dependen de productos en su cesta de la compra que sí cruzan territorios, por ejemplo en camiones, podemos ver cómo estaban los combustibles hace un año o, sin ir más lejos, justo a principios de este verano.

Según los registros del sector Orain, el diésel ha registrado una subida media superior a 33 céntimos por litro desde el 1 de agosto de 2025 y la gasolina 95 cuesta al menos 15 céntimos más. Lo normal es que llenar un depósito de unos 55 litros nos cueste hoy unos 15 o 16 euros más que al inicio del mes típico de vacaciones, hace ahora 12 meses.

La variación de los combustibles coincide de nuevo con un fin de semana de intenso tráfico en las carreteras. / L.O.

La subida importante de los dos primeros meses del verano

En los últimos dos meses, la subida acumulada es de unos 10 céntimos en ambos combustibles, gasóleo y gasolina. El repunte tiene detrás tres factores. Además de la anulación del IVA reducido, que estaba al 10% hasta el pasado 30 de junio, la bonificación especial de julio y agosto ha ido variando al alza los precios. Pero también la evolución del conflicto en Oriente Próximo ha generado aumentos sobre el barril Brent, que ronda ahora los 90 dólares.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) considera que la desescalada fiscal llega en un mal momento, aunque el Ejecutivo central recuerda que viene derivado de las estrategias de Bruselas para la reducción del déficit acumulado. ¿Qué pasará a partir del 1 de septiembre cuando la rebaja de la bonificación vuelva a bajar y se quede en apenas 5 céntimos por litro? Existe sin embargo la posibilidad de que no se llegue a ese escenario, porque el Gobierno español mantiene una cláusula de salvaguarda, que permitiría restaurar una rebaja de hasta 20 céntimos si la inflación del combustible supera el 15% interanual.

Reacciones políticas a la subida de los carburantes

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, aludía este pasado viernes a que el Gobierno "sigue echando gasolina a la inflación" y a la subida del coste de la vida. Expresó que al aumento del precio de la luz y del gas este pasado mes de junio, se le añaden estas variaciones en las bonificaciones aplicadas a los carburantes tanto en el mes de julio, tras la retirada de la rebaja del IVA, como en la reducción de esa ayuda que pasa desde este 1 de agosto de 15 a céntimos por litro.

"Estamos en plena operación salida y el precio de la gasolina sigue subiendo, por lo que tanto los desplazamientos del verano como la vuelta al cole serán los más caros de los últimos años", sostiene el propio Ortega. Y argumentó que el Ejecutivo socialista "asfixia cada vez más a las familias", después de conocerse en julio una subida de la inflación del 3,5%, "el pico más alto de los últimos dos años".

El PP de Málaga recuerda que la cesta de la compra está casi un 40% más cara que en 2018 "mientras el Gobierno sigue de brazos cruzados" y ha alertado de que este encarecimiento, "sumado al aumento de la presión fiscal, se traduce en una pérdida notable del poder adquisitivo de las familias".