Un verano diferente en La Corta gracias al campamento urbano de Inpavi Málaga

En el barrio de La Corta predominan solares repletos de basura y escombros y muchas viviendas, la mayoría de ellas sociales, ajadas por el tiempo que, sin duda alguna, vivieron épocas mejores. Estamos en pleno verano, es por la mañana temprano y el sol ya aprieta de lo lindo sobre un edificio semicircular de color azul que rompe drásticamente con el demacrado paisaje urbano del barrio.

Ese edificio es la sede de Inpavi (Iniciativa Para la Vida), una ONG que lleva 25 años trabajando en Málaga. Inpavi organiza desde 2021 un campamento de verano durante el mes de julio (Campamento urbano Educa-vida), que cuenta con el apoyo de Fundación Unicaja por segundo año (el primero fue en 2024), en el que medio centenar de niños y niñas de entre 4 y 12 años procedentes de muchos distritos y barrios de Málaga (no solo de La Corta) afrontan unas semanas en las que desaparecen buena parte de las rutinas, los apoyos educativos y los recursos que encuentran durante el periodo lectivo.

Ocio, convivencia y protección

El principal objetivo del campamento es proporcionar un espacio estable de ocio, convivencia y protección durante una época del año en la que pueden acentuarse las desigualdades sociales y educativas. «Estamos desde las ocho y media de la mañana hasta las tres de la tarde. De ocho y media a nueve es el aula matinal, y a partir de las nueve empieza el campamento. Damos el desayuno y el almuerzo y les preparamos la merienda en una bolsita para que se la la lleven a la casa», comenta Liliana Ibáñez, delegada de Inpavi en Málaga y cabeza visible de este campamento junto a una quincena de profesionales, entre voluntariado y personal que se ocupan de que los menores disfruten en del mes de julio.

Los alumnos han trabajado este año las profesiones a las que podrían dedicarse en el futuro / ALEX ZEA

En España uno de cada tres menores es pobre. Nuestro país es el segundo de la UE con la tasa más elevada de niños y adolescentes en situación de pobreza o exclusión social según el “Informe Pobreza Infantil en España – Unicef 2025“. Ante estos datos tan preocupantes, Inpavi quiere dar respuesta a esta necesidad ayudando a aquellos niños que no relacionan el verano con alegría y risas, sino con una desconexión y aislamiento de sus necesidades físicas, emocionales y psicológicas

Aparte de las tres comidas, los niños y niñas tienen acceso a talleres de refuerzo educativo, musicoterapia, teatro, baile, cuentacuentos, acceso a las nuevas tecnologías, alfabetización digital, excursiones culturales, actividades deportivas, además de desarrollar sus habilidades sociales, mejorar la inteligencia emocional, su salud mental, la confianza y la autoestima y practicar la educación en valores.

Ana Cabrera, responsable de Acción social e Investigación de Fundación Unicaja, destaca que la infancia es el sector de la población «que requiere y merece más un desarrollo pleno. Con las actividades del campamento les aseguras un ocio educativo, un ocio inclusivo, y también los alejas de las pantallas y les aseguras que, durante el mes de julio, sigan dinamizándose de una manera saludable, que al final es lo que se pretende: que tengan acceso a las mejores opciones de vida».

El campamento de Inpavi acoge a cerca de cincuenta alumnos / ALEX ZEA

Descubrir las profesiones

Los menores, agrupados en franjas de edad, trabajan en talleres donde fomentan su creatividad. Las manualidades, las dinámicas de expresión y las actividades prácticas ayudan a descubrir capacidades que pueden pasar inadvertidas durante el curso. Para los más pequeños, estos ejercicios favorecen el desarrollo de la motricidad y la autonomía; para los mayores, representan una oportunidad para asumir responsabilidades y colaborar con sus compañeros.

En la edición de este verano todos los grupos han trabajado en descubrir las diferentes profesiones para posteriormente decidir cuál van a desempeñar cuando sean mayores. «Con estas actividades los menores pueden descubrir cuál es su talento. Les inculcamos la cultura del esfuerzo y del estudio para poder llegar a ejercer aquella profesión que ahora descubren», comenta Liliana.

El reciente éxito de la selección española de fútbol ha disparado las ganas de ser futbolistas de muchos de los niños y niñas, como Izan o Rodrigo, aunque surgen otras voces infantiles que apuestan por ser obrero, como David, o policía, como Felipe. También actividades como profesora de gimnasia rítmica, como Roxanys, fisioterapeuta o mecánico despiertan el interés de algunos de los menores.

La convivencia entre menores de diferentes edades favorece además la creación de vínculos. Los mayores pueden asumir un papel de referencia para los pequeños, mientras que estos aprenden observando y relacionándose con sus compañeros. El campamento se convierte así en una pequeña comunidad en la que cada participante tiene su lugar.

Ana Cabrera y Liliana Ibáñez, charlando con algunos de los alumnos del campamento / ALEX ZEA

Ana Cabrera incide en lo beneficioso que pueden ser las semanas de campamento: «La mayoría de los niños y niñas tienen una dinámica muy saludable durante todo el curso, llega el mes de julio, sus padres tienen que trabajar y ellos no tienen el acceso a otros recursos y están abocados a quedarse en casa, viendo la televisión o jugando a videojuegos. Nos parece importante poner nuestro granito de arena para evitar precisamente esto y que estén aquí formándose, dinamizando, socializando y no cada uno en su casa».

La celebración del campamento durante seis veranos consecutivos ha permitido consolidar el proyecto y reforzar su presencia en la zona. La continuidad es especialmente valiosa en las intervenciones sociales, ya que genera confianza entre las familias y facilita un conocimiento más profundo de las necesidades de los menores.

Algo más que una actividad puntual del verano

Algunos participantes regresan cada año, lo que permite acompañar su evolución desde las primeras etapas de la infancia hasta edades próximas a la adolescencia. Esa relación prolongada convierte el programa en algo más que una actividad puntual de verano y refuerza el vínculo entre Inpavi, los niños y su entorno familiar.

El campamento de Inpavi pretende evitar que las dificultades económicas o sociales determinen por completo la manera en la que un niño vive su verano. / ALEX ZEA

«Nos involucramos en el voluntariado -expone Liliana Ibáñez- Muchos de los beneficiarios son personas voluntarias, como parte de la integración, porque lo importante en integración para la vida es que las familias sean integradas en esta sociedad en todas las áreas de su vida: laboral, en lo emocional, en lo espiritual también. Entonces, como objetivo principal es que la vida de las personas realmente pueda ser transformada en todas las áreas», asegura.

Seis años después de su puesta en marcha, el campamento mantiene intacta su razón de ser: evitar que las dificultades económicas o sociales determinen por completo la manera en la que un menor vive su verano. En una zona especialmente vulnerable de Málaga, la iniciativa abre cada mañana una puerta al aprendizaje, la diversión y la igualdad de oportunidades.