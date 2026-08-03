Virgen de Belén, un barrio tomado por las obras: "Lo han bloqueado"

«Esto está hecho con mala cabeza y mala proyección, por haber bloqueado el barrio», sentencia Francisco Romero, representante de la Federación vecinal Solidaridad en la Carretera de Cádiz.

Francisco muestra a La Opinión el mar de vallas que rodea las obras de urbanización del entorno de las antiguas cocheras de Portillo, en la calle del Gordito, en la barriada de Virgen de Belén.

Francisco Romero y Virginia Rodríguez, en la zona en obras de Virgen de Belén. / A.V.

Como ejemplo de mala planificación, el dirigente vecinal resalta que hay zonas que han estado cortadas por obras «como dos meses, pero ahí no se ha trabajado». En su opinión, la situación perjudica tanto a los conductores como a los peatones.

A su lado está Virginia Rodríguez, antigua presidenta vecinal de Virgen de Belén, que resume la situación con esta frase: «Esto es una viña sin amo».

Solidaridad pide que se habilite esta acera prácticamente terminada, como itinerario seguro, en Virgen de Belén. / A.V.

Francisco Romero no encuentra explicación a que lleve tanto tiempo vallada la acera más próxima al solar de autobuses Portillo, largo tiempo prácticamente terminada, «a falta de 40, 50 centímetros de asfalto». En su opinión, si se retranqueara la valla, se habría podido contar con un camino provisional. «Eso habría liberado la acera y los aparcamientos», subraya.

Más señalización de las obras

Los vecinos son conscientes de que toda obra causa molestias, pero creen que hay margen para aminorarlas y de paso, para aumentar la señalización dirigida a los conductores que, pone de ejemplo, en ocasiones se topan con la calle cortada «y tienen que dar un largo rodeo».

El responsable de Solidaridad en la Carretera de Cádiz también pone de ejemplo el cruce peatonal provisional a pocos metros de la avenida de Velázquez, al inicio de la calle del Gordito.

Piden señalización en la avenida de Velázquez, para que al girar, los coches reduzcan la velocidad ante este paso peatonal provisional en Virgen de Belén. / A.V.

Francisco Romero pide que se anuncien las obras en la avenida de Velázquez, «para que los coches aminoren la velocidad al girar, por este paso peatonal tan cercano».

La situación del mercadillo

Los problemas por la situación actual se dejan notar todos los miércoles, en el mercadillo de Virgen de Belén, en unos aparcamientos al final de la calle. Como muestran los vecinos, muchos de los que acuden al mercadillo con sus carritos lo hacen ‘campo a través’, cruzando una pequeña zona ajardinada en la calle Chico del Matadero.

El mercadillo de Virgen de Belén, este miércoles. / A.V.

«Aquí han hecho lo que les ha dado la gana. Antes de las obras ya tuvieron cerrado esto dos semanas, podían haber hecho un camino provisional», cuenta Antonio, vecino de Puerta Blanca y asiduo del mercadillo.

En uno de los puestos Mercedes se queja de que «muchas personas no pueden pasar por aquí». Por eso, Francisco Romero pide una solución para reducir las molestias para todos.

Antonio, de Puerta Blanca, camino del mercadillo de Virgen de Belén este miércoles. / A.V.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales informaron ayer de que la obra «tiene un plan de movilidad y de seguridad aprobado». En todo caso, tras las quejas de los vecinos, señalaron que «trasladarán a la empresa que está ejecutando la obra, que no es municipal, sino privada que revise lo establecido en el plan».