Así es la nueva herramienta para recorrer 1.400 kilómetros de senderos por Málaga sin perderte

Planificar una ruta de senderismo por la provincia de Málagaserá más sencillo gracias a un nuevo visor que reúne información detallada de 1.400 kilómetros de recorridos.

La herramienta, diseñada por Turismo y Planificación Costa del Sol, permite consultar desde el teléfono móvil o el ordenador las características de cada itinerario antes de comenzar la excursión.

El visor está disponible en la página web de la Diputación de Málaga www.gransendademalaga.ese incorpora datos sobre la distancia, la duración estimada, el nivel de dificultad, el tipo de terreno y los municipios por los que pasa cada recorrido. También ofrece mapas, fotografías e imágenes en tres dimensiones.

El nuevo visor de rutas de la Gran Senda de Málaga ofrece itinerarios para todo tipo de excursionistas. / L.O.

Qué rutas de senderismo de Málaga pueden consultarse

La herramienta incluye las 35 etapas y las seis variantes de la Gran Senda de Málaga, además de otros itinerarios distribuidos por distintas comarcas de la provincia. El usuario puede comparar los recorridos y elegir el que mejor se adapte a su experiencia, preparación física o tiempo disponible.

También aparecen las rutas de la Gran Senda de la Serranía de Ronda, la Gran Senda de la Axarquía, la Gran Senda de la Sierra de las Nieves y la Gran Senda del Guadalhorce. A ellas se suman el Camino Mozárabe de Santiago y el Camino Geológico Malacitano.

El nuevo visor de la Gran Senda de Málaga permite ver un mapa topográfico de cada etapa. / L.O.

Distancia, duración y dificultad de cada recorrido

Cada ficha muestra el punto de origen y el destino de la ruta, los municipios que atraviesa y si el recorrido es lineal o circular. Asimismo, indica la longitud total en metros y el tiempo aproximado necesario para completarlo.

Los senderistas también pueden comprobar previamente el nivel de dificultad y los tipos de terreno que encontrarán durante la marcha. Esta información facilita la elección de itinerarios adecuados para familias, personas con menos experiencia o usuarios que buscan trayectos más exigentes.

Miradores, áreas recreativas y centros de visitantes

El visor permite localizar los equipamientos públicos situados junto a los senderos o accesibles desde el recorrido. Entre ellos figuran áreas recreativas, aulas de la naturaleza, centros de visitantes, ecomuseos y embalses.

También se señalan miradores y observatorios próximos, lo que permite organizar paradas durante la excursión o completar la jornada con visitas a otros espacios naturales y culturales de la provincia.

Mapas en 3D para preparar las rutas

Los itinerarios pueden visualizarse mediante diferentes tipos de cartografía. El usuario puede elegir entre imágenes aéreas, mapas topográficos o mapas de navegación, según la información que necesite consultar.

Además, cada itinerario cuenta con una galería de fotografías e imágenes en tres dimensiones que ayudan a conocer previamente el entorno, el trazado y las características generales del paisaje.

Cómo saber dónde estás durante el recorrido

Una de las funciones más prácticas es la opción «Localizar», que muestra sobre el mapa la posición del dispositivo desde el que se realiza la consulta. Esta utilidad puede emplearse para orientarse durante el recorrido o comprobar qué senderos pasan cerca.

La geolocalización también permite identificar rápidamente los equipamientos más próximos, como áreas de descanso, centros de visitantes o miradores. El visor puede consultarse tanto desde ordenadores como desde teléfonos móviles, lo que facilita su utilización antes de salir o durante la propia ruta.