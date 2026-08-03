Naturaleza
Así es la nueva herramienta para recorrer 1.400 kilómetros de senderos por Málaga sin perderte
Reúne mapas, imágenes en 3D, niveles de dificultad, duración de los recorridos y servicios cercanos para preparar excursiones desde el móvil o el ordenador
Planificar una ruta de senderismo por la provincia de Málagaserá más sencillo gracias a un nuevo visor que reúne información detallada de 1.400 kilómetros de recorridos.
La herramienta, diseñada por Turismo y Planificación Costa del Sol, permite consultar desde el teléfono móvil o el ordenador las características de cada itinerario antes de comenzar la excursión.
El visor está disponible en la página web de la Diputación de Málaga www.gransendademalaga.ese incorpora datos sobre la distancia, la duración estimada, el nivel de dificultad, el tipo de terreno y los municipios por los que pasa cada recorrido. También ofrece mapas, fotografías e imágenes en tres dimensiones.
Qué rutas de senderismo de Málaga pueden consultarse
La herramienta incluye las 35 etapas y las seis variantes de la Gran Senda de Málaga, además de otros itinerarios distribuidos por distintas comarcas de la provincia. El usuario puede comparar los recorridos y elegir el que mejor se adapte a su experiencia, preparación física o tiempo disponible.
También aparecen las rutas de la Gran Senda de la Serranía de Ronda, la Gran Senda de la Axarquía, la Gran Senda de la Sierra de las Nieves y la Gran Senda del Guadalhorce. A ellas se suman el Camino Mozárabe de Santiago y el Camino Geológico Malacitano.
Distancia, duración y dificultad de cada recorrido
Cada ficha muestra el punto de origen y el destino de la ruta, los municipios que atraviesa y si el recorrido es lineal o circular. Asimismo, indica la longitud total en metros y el tiempo aproximado necesario para completarlo.
Los senderistas también pueden comprobar previamente el nivel de dificultad y los tipos de terreno que encontrarán durante la marcha. Esta información facilita la elección de itinerarios adecuados para familias, personas con menos experiencia o usuarios que buscan trayectos más exigentes.
Miradores, áreas recreativas y centros de visitantes
El visor permite localizar los equipamientos públicos situados junto a los senderos o accesibles desde el recorrido. Entre ellos figuran áreas recreativas, aulas de la naturaleza, centros de visitantes, ecomuseos y embalses.
También se señalan miradores y observatorios próximos, lo que permite organizar paradas durante la excursión o completar la jornada con visitas a otros espacios naturales y culturales de la provincia.
Mapas en 3D para preparar las rutas
Los itinerarios pueden visualizarse mediante diferentes tipos de cartografía. El usuario puede elegir entre imágenes aéreas, mapas topográficos o mapas de navegación, según la información que necesite consultar.
Además, cada itinerario cuenta con una galería de fotografías e imágenes en tres dimensiones que ayudan a conocer previamente el entorno, el trazado y las características generales del paisaje.
Cómo saber dónde estás durante el recorrido
Una de las funciones más prácticas es la opción «Localizar», que muestra sobre el mapa la posición del dispositivo desde el que se realiza la consulta. Esta utilidad puede emplearse para orientarse durante el recorrido o comprobar qué senderos pasan cerca.
La geolocalización también permite identificar rápidamente los equipamientos más próximos, como áreas de descanso, centros de visitantes o miradores. El visor puede consultarse tanto desde ordenadores como desde teléfonos móviles, lo que facilita su utilización antes de salir o durante la propia ruta.
Recomendaciones antes de hacer una ruta de senderismo en Málaga
Antes de comenzar el recorrido conviene consultar la distancia, la duración, el desnivel y el nivel de dificultad de la ruta. El itinerario debe adaptarse a la experiencia y a la condición física de las personas que vayan a realizarlo.
También es recomendable comprobar la previsión meteorológica, llevar agua suficiente, protección solar, calzado adecuado y el teléfono móvil con la batería cargada. En los meses de más calor, se aconseja evitar las horas centrales del día.
Aunque el visor permite conocer la ubicación durante la marcha, es conveniente descargar previamente el recorrido o llevar un mapa alternativo, ya que en algunas zonas puede haber problemas de cobertura.
Los senderistas deben permanecer en los caminos señalizados, respetar los espacios naturales y evitar dejar residuos. También es aconsejable comunicar a otra persona la ruta prevista y la hora aproximada de regreso. Ante una emergencia, debe llamarse al 112.
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