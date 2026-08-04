El 112 atiende 1.800 incidencias en Málaga durante la operación salida de agosto

El teléfono único de emergencias 112 gestionó un total de 1.800 incidencias en la provincia de Málaga durante la operación salida de agosto, desarrollada desde las 15.00 horas del viernes 31 de julio hasta la medianoche entre el domingo 2 y el lunes 3 de agosto.

Los avisos registrados en Málaga representaron el 24% de las 7.482 emergencias coordinadas en el conjunto de Andalucía durante ese periodo, según el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de la Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Las emergencias sanitarias, principal motivo de llamada al 112

Las asistencias sanitarias fueron la causa más habitual de aviso, con 771 incidencias. A continuación se situaron los casos relacionados con la seguridad ciudadana, con 430, las incidencias de tráfico, con 158, y los accidentes de circulación, con 115.

El 112 también recibió en Málaga 85 alertas relacionadas con el bienestar animal, 46 avisos por incendios, 38 solicitudes de rescate y salvamento, 19 peticiones vinculadas a servicios sociales y 15 incidencias por anomalías en servicios básicos, entre otros casos.

Un 19,3% menos de incidencias que en la operación de 2025

El número de emergencias gestionadas en Málaga fue un 19,3% inferior al del mismo dispositivo de 2025, cuando se coordinaron 2.231 incidencias en la provincia.

La comparación, sin embargo, no se realizó sobre periodos de la misma duración. La operación salida del pasado año se prolongó un día más, debido a que el 31 de julio de 2025 cayó en jueves.

Málaga fue la provincia andaluza con más emergencias

Málaga encabezó el balance provincial de Andalucía con sus 1.800 incidencias. Por detrás se situaron Sevilla, con 1.563 avisos; Cádiz, con 1.117; Granada, con 908; Almería, con 662; Huelva, con 514; Córdoba, con 509; y Jaén, con 409.

El domingo 2 de agosto fue la jornada con mayor actividad en la provincia malagueña, con 775 emergencias coordinadas. En el conjunto de Andalucía, el momento de más trabajo se produjo entre las 12.00 y las 13.00 horas de ese mismo domingo, cuando los gestores atendieron hasta 191 incidencias.

El 061 atendió a 33 personas en Málaga

Los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061 realizaron 74 asistencias sanitarias relacionadas con accidentes de tráfico en Málaga durante esta segunda operación salida del verano.

Además, los equipos asistenciales del 061 atendieron directamente a 33 personas en la provincia entre las 15.00 horas del viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto.

Cuándo se debe llamar al teléfono de emergencias 112

El 112 es un servicio público, gratuito y disponible las 24 horas del día en todos los países de la Unión Europea. Se debe utilizar ante situaciones urgentes que requieran asistencia sanitaria, intervención policial, extinción de incendios, rescates o actuaciones de Protección Civil.

Una única llamada permite movilizar los recursos necesarios para atender la emergencia. Para facilitar la localización de la persona que solicita ayuda, el servicio cuenta con el sistema de Localización Avanzada de Teléfonos Móviles (AML), que transmite las coordenadas del dispositivo desde el que se realiza el aviso.

Atención en seis idiomas para las emergencias en Andalucía

El servicio ofrece atención en español, inglés, francés, alemán, ucraniano y árabe, lo que permite dar respuesta a residentes y visitantes con independencia de su idioma.

Al llamar, es recomendable explicar con claridad qué ha ocurrido, indicar el lugar exacto de la emergencia y responder a las preguntas del operador. También se debe mantener libre la línea telefónica por si los servicios de emergencia necesitan volver a contactar con la persona que ha dado el aviso.