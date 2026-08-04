Carreteras
El peaje de la AP-7 en Málaga se dispara en verano: cuánto sube en temporada alta
El trayecto entre la capital y Estepona se encarece un 62,3% durante los meses de mayor circulación, mientras otros peajes de la provincia también elevan sus tarifas
Circular por la AP-7 entre Málaga y Estepona resulta considerablemente más caro durante el verano. El precio del peaje alcanza los 15,50 euros en temporada alta, frente a los 9,55 euros que cuesta el mismo trayecto durante la temporada baja.
La diferencia es de 5,95 euros por recorrido, lo que supone una subida del 62,3%. Esta tarifa más elevada se aplica durante los meses comprendidos entre junio y septiembre, así como en Semana Santa, coincidiendo con los periodos de mayor intensidad circulatoria.
Cuánto cuesta el peaje entre Málaga y Estepona en verano
El tramo de pago de la AP-7 entre Málaga y Estepona tiene una longitud aproximada de 82,66 kilómetros. Según los datos recogidos por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), circular por esta autopista cuesta alrededor de 0,18 euros por kilómetro en temporada alta, mientras que en temporada baja el precio se sitúa en 0,11 euros por kilómetro.
La diferencia entre ambas tarifas convierte a este tramo en uno de los peajes españoles donde más se nota el incremento estacional. Al igual que ocurre con los hoteles y otros servicios turísticos, el coste aumenta durante los meses de verano, cuando se multiplican los desplazamientos por la Costa del Sol.
El encarecimiento también afecta al tramo de la AP-7 entre Estepona y Guadiaro. En este caso, el precio por kilómetro pasa de 0,10 euros en temporada baja a 0,18 euros durante la temporada alta.
Por su parte, la AP-46 entre el Alto de las Pedrizas y Málaga presenta una tarifa todavía más elevada por kilómetro. El coste se sitúa en 0,23 euros por kilómetro en temporada alta, frente a los 0,15 euros correspondientes a la tarifa de temporada baja.
Hasta un 750% de diferencia entre los peajes de España
El informe de AEA refleja una gran disparidad entre los precios de las autopistas españolas. El coste puede variar hasta un 750% dependiendo del territorio por el que se circule, la hora elegida para realizar el viaje o el método de pago utilizado.
Un conductor puede abonar desde 0,06 euros por kilómetro por utilizar una autopista autonómica en Galicia hasta cantidades cercanas a los 0,50 euros por kilómetro en determinadas infraestructuras del País Vasco y Cataluña.
Cerca de 2.000 kilómetros de carreteras de pago
España dispone actualmente de una red de 165.832 kilómetros de carreteras. De ellos, 26.525 kilómetros son gestionados por la Administración central, 71.374 dependen de las comunidades autónomas y 67.934 corresponden a diputaciones y cabildos.
Del conjunto de la red, aproximadamente 17.690 kilómetros son vías de gran capacidad, entre autopistas y autovías. En unos 1.960 kilómetros es necesario pagar un peaje para poder circular.
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