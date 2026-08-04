Tráfico
Aparatoso incendio en una zona arbolada junto a la MA-20 de Málaga
Los bomberos trabajan en la extinción de las llamas que han generado mucho humo y tráfico lento en dirección Torremolinos por el corte de un carril
Los bomberos de Málaga trabajan en la extinción de un incendio que se ha declarado este martes en una isleta ajardinada de la MA-20, a la altura de la avenida de Velázquez y el polígono Santa Bárbara. Varios particulares han alertado sobre las 10.20 horas a Emergencias 112 de las llamas que estaban afectando a unos árboles situados a la altura del kilómetro 5 de esta autovía y que el fuego incluso había conseguido saltar uno de los ramales.
El centro coordinador ha movilizado inmediatamente a los bomberos, que siguen trabajando en la zona. Una de las cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT) situadas en esa zona ha registrado la gran humareda que ha generado el incendio en ese punto, mientras que otra imagen que circula por las redes sociales muestra las llamas en unas palmeras.
El suceso ha obligado a cortar el carril derecho de la MA-20 en sentido Torremolinos en la zona afectada, situación que está generando tráfico lento, según la información de la DGT.
Esta zona confluyen la MA-20, la MA-21 y la entrada a la capital por la Carretera de Cádiz.
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