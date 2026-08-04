"Cambian los nombres, pero mantienen las políticas": Con Málaga carga contra Casero y el PSOE le exige compromiso y transparencia tras la renuncia de Pérez de Siles

La marcha de Elisa Pérez de Siles y su sustitución por Carmen Casero al frente de la portavocía del equipo de gobierno han recibido este martes tres respuestas muy distintas por parte de la oposición municipal: el PSOE combina cortesía personal con exigencias políticas, Con Málaga endurece su discurso al conocerse el nombre de la sucesora, y Vox prefiere no valorar el fondo del asunto.

El Grupo Municipal Socialista ha sido el primero en fijar una posición clara, separando el terreno personal del político. Su portavoz, Mariano Ruiz Araujo, ha reconocido que, a pesar de "debates intensos y diferencias políticas profundas sobre el modelo de ciudad y sobre la gestión municipal" mantenidos con Pérez de Siles a lo largo de los años, en el trato personal siempre existió "una relación afable y respetuosa", y le ha deseado "suerte en la nueva etapa personal y profesional que ahora comienza".

Ese reconocimiento no le ha impedido fijar ya las condiciones que el PSOE exigirá a la nueva portavoz. "Los retos de Málaga siguen siendo los mismos", ha subrayado Ruiz Araujo, avanzando que su grupo mantendrá "una oposición firme, responsable y constructiva, defendiendo una gestión que ponga en el centro a quienes sostienen Málaga cada día". El portavoz socialista ha sido explícito sobre lo que reclamará a Casero: "compromiso, transparencia y capacidad de respuesta" ante los problemas reales de los malagueños y las malagueñas.

Con Málaga separa su valoración sobre la persona y sobre la política

Al conocerse esta mañana la dimisión de Pérez de Siles, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, trasladó a la todavía portavoz su deseo de "suerte y acierto en su nueva etapa", defendiendo que los relevos en los puestos de primera línea política "han de ser valorados desde la normalidad", ya que la dedicación a la política, señaló, "ha de estar limitada temporalmente". Junto a ese tono amable hacia la persona, Morillas apuntó también al impacto político del movimiento para el PP: consideró que la marcha suponía "la pérdida del que ha sido el principal puntal y sostén" de Francisco de la Torre, y advirtió de que deja al equipo de gobierno "debilitado" a menos de un año de las elecciones municipales, sin referencias sólidas en la capital que puedan sustituir el papel desempeñado hasta ahora por Pérez de Siles.

Su valoración ha sido mucho más dura al pronunciarse sobre el nombramiento de Casero como sucesora. Morillas ha centrado su crítica en el perfil de la nueva portavoz, que hasta ahora ha estado al frente del área de Urbanismo desde 2023, a la que ha acusado de ser "la máxima responsable municipal" de "la venta de suelo público para la promoción de viviendas de lujo, de hoteles de lujo". Con ese argumento, ha interpretado el relevo como una señal de continuidad política: "Cambian los nombres pero mantienen las políticas". La portavoz adjunta ha extendido además la crítica al conjunto de la gestión del equipo de gobierno, al que ha acusado de mantenerse "firme" en lo que ha descrito como "el expolio del patrimonio municipal", la actitud de "alfombra roja" hacia los fondos de inversión y los obstáculos para garantizar "el derecho a la vivienda" en la ciudad.

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Frente a las posiciones de PSOE y Con Málaga, Vox ha evitado cualquier lectura política del movimiento, tanto sobre la salida de Pérez de Siles como sobre la llegada de Casero. En declaraciones a este periódico, la formación se ha limitado a trasladar una respuesta breve y sin matices: "Simplemente desearle buena suerte en su nueva andadura".