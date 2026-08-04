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El detenido de la víctima fue su pareja en 2019

Sucesos

Detenidos los saqueadores de 15 remolques en Antequera: actuaban de madrugada en las zonas de descanso

La Policía Nacional sorprende in fraganti a dos hombres que usaban otros camiones para transportar las mercancías que sustraían

Efectos intervenidos tras la detención de los dos sospechosos.

Efectos intervenidos tras la detención de los dos sospechosos.

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La Opinión

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes que se dedicaban a robar en el interior de remolques que se encontraban estacionados en áreas de descanso en Antequera. A los investigados, que estaban asentados en Pinos Puente (Granada), se les atribuye hasta 15 asaltos para robar grandes cantidades de mercancías, el último de ellos frustrado al ser sorprendidos in fraganti.

Las pesquisas se iniciaron tras un repunte de denuncias relacionadas con la sustracción de mercancías que se encontraban en remolques de camiones que hacían paradas en zonas como la Yedra, la Sierra y Cortijo Robledo, todas en la localidad malagueña. Los robos se producían siempre en horario de madrugada, en las inmediaciones de hoteles y en áreas de descanso. Tras las primeras pesquisas, el grupo operativo local de la Comisaría de Antequera identificó varios camiones y turismos que eran utilizados por los sospechosos para la actividad delictiva investigada.

Cierre de un remolque forzado.

Cierre de un remolque forzado. / L.O.

Esos vehículos permitieron poner rostro a varios vecinos de la localidad granadina de Pinos Puente con antecedentes en hechos similares. El grupo, según la Policía Nacional, era especialmente activo: "realizaban primero una cata para ojear el interior de los remolques y ver si la mercancía les interesaba, de tal modo que el botín de lo sustraído es variado desde aceite, ropa deportiva, incluso carne".

Noticias relacionadas y más

Vigilancias policiales

Los agentes iniciaron vigilancias en las zonas afectadas y lograron la detención in fraganti de dos de los artífices de los robos, de 29 y 32 años respectivamente, y la intervención de numerosas herramientas que empleaban para forzar las puertas traseras de los remolques. Cuando estos eran de lona (tauliner), utilizaban un cúter para cortarla y acceder así acceder a la mercancía. Los agentes también se incautaron de guantes, pasamontañas y gorros, además de dos camiones que los investigados usaban para transportar el género robado.

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