Elisa Pérez de Siles abandona la política: deja el Ayuntamiento de Málaga y se va al sector privado

La portavoz del equipo de gobierno y del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, abandonará la política y dejará su acta de concejala en septiembre para incorporarse al sector privado, según ha podido confirmar este periódico a través de fuentes municipales. Su marcha llega apenas unas semanas después de que ella misma allanara el camino para que Patricia Navarro ocupe el número dos de la lista del PP en las municipales de 2027.

Pérez de Siles, primera teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno de Paco de la Torre, pondrá así fin a su etapa en la Corporación, según ha podido confirmar La Opinión de Málaga. El cese se hará efectivo en septiembre, probablemente en un pleno extraordinario, cuando la edil dará el salto al sector privado. Con su salida, entrará en su lugar el director del distrito de Carretera de Cádiz Juan Carlos Giardin, que ocupa el puesto 18 en la lista del Partido Popular.

Casi dos décadas de trayectoria municipal

La ahora portavoz popular acumula una larga carrera dentro del Ayuntamiento de Málaga. Concejala de Comercio desde 2018, también estuvo al frente del área de Deportes entre 2015 y 2019. Ejerce además como portavoz del PP en el Consistorio desde 2019, responsabilidad a la que en el actual mandato (2023-2027) sumó la portavocía de todo el equipo de gobierno.

De la Torre, junto a los portavoces municipales. De izquierda a derecha, Toni Morillas, Daniel Pérez, Antonio Alcázar y Elisa Pérez de Siles. Toma de posesión alcaldías Málaga 2023 / ÁLEX ZEA

Una salida que reabre el debate sobre la lista de 2027

La noticia llega poco después de que la propia Pérez de Siles alimentara la quiniela sobre la confección de la lista del PP para las municipales de mayo de 2027. El pasado 14 de julio, tras la Junta de Gobierno Local, la portavoz señaló que Patricia Navarro "está absolutamente legitimada" para ocupar el número dos de la candidatura, un puesto que las listas cremallera reservan a una mujer. Pérez de Siles subrayó entonces que, como presidenta del PP malagueño, Navarro "puede aspirar a lo que quiera", aunque matizó que la decisión final corresponde al partido y al propio De la Torre.

El alcalde, Francisco de la Torre, y la portavoz del equipo de Gobierno, Elisa Pérez de Siles / Esperanza Mendoza

La propia Pérez de Siles insistió en que su aspiración nunca fue suceder a De la Torre, sino seguir como su "suplente". De confirmarse el ascenso de Navarro al número dos, el siguiente puesto reservado a una mujer, el número cuatro, se había señalado como una posible casilla para la propia portavoz. Su salida del Ayuntamiento en septiembre cierra ahora esa vía y deja en el aire quién ocupará ese lugar en la candidatura.