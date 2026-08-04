La emblemática tienda de bisutería Docombi, "en venta" tras 44 años en las Galerías Goya del Centro de Málaga

A la entrada de las históricas Galerías Goya del Centro de Málaga hay una pequeña tienda de bisutería llamada Docombi. Conocida como “la tienda de bolitas de la Galería Goya”, hace ya unas semanas que luce un cartel de ‘en venta’. Un anuncio que ha llamado la atención de las generaciones de clientes que han acudido al negocio durante sus 44 años de actividad.

Dedicado a la venta de materiales de montaje para que las personas fabriquen sus propios accesorios de ropa , Docombi se ha convertido en el establecimiento más antiguo de las históricas Galerías Goya. Y una de las claves de ello ha sido el mantenimiento de una clientela fiel: “Aquí han venido abuelos, padres e hijos. La mayoría de la clientela es artesana, desde personas que venden sus creaciones en la calle, hasta muchas chicas y madres que les gusta hacer sus cosas en casa”, declara a este periódico Rafael Lijano, dueño del negocio, mientras trabajaba como en un día cualquiera.

Trabajo artesanal y familiar

Por otro lado, Lijano ha aclarado que ese cartel de venta, que se puede apreciar en el escaparate, ha provocado confusión entre su clientela habitual. Este sostiene que “no es un cierre definitivo” del negocio, sino la venta del mismo por lo que la continuidad de la empresa será transferida a otro dueño. Aunque sí será el fin de la propiedad sobre el establecimiento por parte de su familia.

En este sentido, el local abrió sus puertas en propiedad de sus abuelos en 1982. No obstante, estos ya tenían una tienda más abajo en la calle, delante de la antigua Caja de Madrid, llamada ‘Bisutería Doris’ durante los años 60, y 70. Lijano se convirtió en dueño en 1986 por lo que lleva 40 años al mando: “Voy a jubilarme porque ya llevo muchos años y me quiero quitar un poco de estar todo el día aquí en el negocio. Ya haría cosas desde mi casa, más tranquilo, y así también me quito un poquito del centro”.

Interior de la tienda Docombi / Ángel Jiménez

Las Galerías Goya

Al igual que el Centro de Málaga, las Galerías Goya también han sufrido cambios con el paso de los años. Dicho espacio ocupa el solar del antiguo e histórico Cine Goya, que se mantuvo abierto entre los años 1923 y 1970. El cine destacó por ser uno de los pioneros en instalar refrigeración en sus salas, lo que evitó los cierres que sufrían otros cines en la época estival.

Ya entrados los 70, las Galerías Goya se inauguraron como el primer centro comercial de la ciudad. Ubicadas en la calle Calderería en sus inicios fue una gran novedad, pero con el paso de los años ha acumulado algunos problemas, entre ellos, la falta de clientela en sus negocios como uno de los más habituales. Factores como su diseño exterior, la competencia de las grandes superficies o la transformación del Centro Histórico de Málaga han influido en el cierre de pequeños negocios tradicionales.