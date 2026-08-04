"Espero estar a la altura de Elisa": Carmen Casero será la portavoz del equipo de gobierno tras la marcha de Elisa Pérez de Siles en septiembre

Elisa Pérez de Siles ha anunciado este martes que dejará su acta de concejala y la política municipal en septiembre, tras 19 años de trayectoria en el Ayuntamiento de Málaga, para iniciar una nueva etapa en el sector privado. Carmen Casero, actual concejala de Urbanismo, será su sucesora al frente de la portavocía del equipo de gobierno y la primera tenencia de alcaldía.

"El próximo mes de septiembre me despediré de la vida política. Es una de las decisiones más difíciles que he tenido que afrontar, pero una decisión meditada", ha declarado Pérez de Siles, que pone así fin a casi dos décadas de servicio público para afrontar "un nuevo proyecto profesional y personal" en la empresa privada, que ha descrito como que "no tiene nada que ver con lo que he estado ejerciendo hasta ahora".

La marcha se hará efectiva a mediados de septiembre mediante un Pleno extraordinario en el que la edil formalizará su renuncia ante el alcalde. Pérez de Siles ha explicado que continuará al frente de sus funciones en las próximas semanas, entre otros motivos por la cercanía de la Feria de Málaga y su implicación como concejala de Comercio.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero / Edu Rosa Cervantes

Casero suma la portavocía a Urbanismo y Contratación Pública

A partir de septiembre, Carmen Casero será portavoz del equipo de gobierno y primera teniente de alcalde, además de mantener el área de Urbanismo, a la que sumará la de Contratación Pública Estratégica. La portavocía del PP como partido, no obstante, seguirá en manos de Pérez de Siles hasta su salida definitiva.

Casero ha asumido el nombramiento "con muchísima responsabilidad", agradeciendo la confianza del alcalde y de la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro: "Con mucho orgullo, con mucho sentido de la responsabilidad, espero estar por lo menos a la altura de Elisa", ha afirmado, a quien ha definido como "una compañera excelente y una gran jefa".

Giardín entra como concejal y hereda Comercio y Vía Pública

La salida de Pérez de Siles también abre paso en la Corporación a Juan Carlos Giardín, número 18 en la lista del PP a las municipales de 2023 y hasta ahora jefe del Distrito 7 (Carretera de Cádiz). Giardín asumirá las áreas de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, además del propio distrito Carretera de Cádiz.

El proceso, según detalla el Ayuntamiento, seguirá este orden: primero el Pleno extraordinario tomará conocimiento de la renuncia de Pérez de Siles; después, Giardín tomará posesión de su acta de concejal tras los trámites correspondientes ante la Junta Electoral de Zona; finalmente, una resolución del alcalde establecerá la nueva estructura municipal y repartirá las delegaciones. Ese mismo documento resolverá también la vacante que deja Casero en la sexta tenencia de Alcaldía, que pasará a ocupar la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Penélope Gómez.

Casi dos décadas entre distritos y concejalías

Casero (Málaga, 1973) es concejala de Urbanismo desde 2023. Diplomada en Relaciones Laborales por la UMA y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, se reincorporó al Ayuntamiento este mandato tras pasar por la Junta de Andalucía, donde fue delegada del Gobierno en Málaga y delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda (2019-2023). En el Consistorio ha sido antes concejala de Accesibilidad (2018-2019), directora de los distritos Este (2007-2011 y 2003-2007), Teatinos (2018-2019), Palma-Palmilla (2002-2003) y Centro (2007-2009), y directora general de Bienestar Social (2009-2011). También pasó por la Diputación de Málaga como directora técnica de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías en 2016.

Por su parte, Giardín (Málaga, 1964) es funcionario de la Policía Local desde 1989. Tras 22 años como agente en distintos destinos, ascendió a la categoría de Oficial en 2011, ejerciendo jefaturas de Policía de Barrio en los distritos Este y Carretera de Cádiz. Fue director de distrito en Palma-Palmilla (2011-2012) y jefe del Distrito 7 desde 2016. Es diplomado en Ciencias Policiales y Detective Privado por la Universidad de Elche, profesor homologado por el Ministerio del Interior en formación de seguridad privada, y militar reservista en la Marina desde 2005.

"Servir a tu ciudad es lo más bonito que te puede pasar"

Visiblemente emocionada, Pérez de Siles ha agradecido el esfuerzo de sus compañeros en los distritos de Campanillas y Bailén-Miraflores, así como en todas las concejalías por las que ha pasado, y ha tenido palabras especiales para el alcalde: "Quiero agradecer al alcalde, a mi jefe, por su cariño, por su generosidad, por su complicidad". También ha dado las gracias a Elías Bendodo y a Patricia Navarro por la confianza depositada en ella a lo largo de su carrera.

"Servir a tu ciudad es lo más bonito que te puede pasar", ha resumido la todavía portavoz, quien ha reservado los aspectos más personales de su despedida para su intervención en el Pleno extraordinario de mediados de septiembre.