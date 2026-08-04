El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga estrena dirección: Carlos Ariza será el nuevo gerente

La Junta de Gobierno Local ha dado este martes el visto bueno al nombramiento de Carlos Ariza Rivas como nuevo director-gerente del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), el organismo que gestiona la vivienda, la rehabilitación y la regeneración urbana en Málaga. El cambio llega después de que su antecesor, José María López Cerezo, presentara su renuncia al ser nombrado secretario general de Vivienda de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Un perfil técnico con más de dos décadas en el IMV

Ariza Rivas es ingeniero técnico industrial e ingeniero de Organización Industrial por la Universidad de Málaga y lleva vinculado al IMV desde 2002, primero como personal laboral. Desde 2018 hasta ahora ha ocupado la jefatura del Servicio de Rehabilitación Urbana, desde donde ha dirigido la rehabilitación de áreas degradadas, la regeneración urbana, la rehabilitación de edificios públicos y las convocatorias de subvenciones del área.

Entre 2013 y 2018 estuvo al frente de la Sección de Mantenimiento del Servicio de Gestión del Patrimonio Inmobiliario en Alquiler, encargada de la conservación del parque municipal de viviendas. Su nombramiento tendrá efectos desde la toma de posesión y su retribución anual íntegra se ha fijado en 90.000 euros brutos.

López Cerezo deja el cargo tras 17 años al frente de la vivienda protegida en Málaga

El relevo se produce después de que la Junta de Gobierno Local aceptara la renuncia de López Cerezo, cuyo cese como director-gerente del IMV se hizo efectivo el pasado 31 de julio. El nerjeño, arquitecto técnico e ingeniero de edificación, ha estado al frente del organismo desde 2009, tras haber sido gerente adjunto desde 2008, y también ha dirigido la Sociedad Municipal de Viviendas desde su creación en 2011, lo que le convierte en una de las figuras con más peso en la gestión de la vivienda protegida en la ciudad de las últimas dos décadas.

Antes de incorporarse al IMV, López Cerezo desarrolló toda su carrera en la administración local: fue arquitecto técnico de la Diputación de Málaga, pasó al servicio de Valoraciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, formó parte del equipo que redactó el PGOU de 1997 y estuvo al frente de la revisión del planeamiento urbanístico de Vélez-Málaga antes de recalar en el IMV. Su perfil, definido en su propia ficha institucional como el de un "municipalista convencido, experto en administración local, urbanismo, vivienda protegida y gestión pública", le ha llevado también a presidir la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo de España, cargo del que ahora tendrá que desvincularse.

Su salto a la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, que dirige Rocío Díaz, llega en un momento en el que el Gobierno andaluz busca dar mayor peso político a esta área, en paralelo a una crisis de acceso a la vivienda que se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas tanto en Málaga como en el resto de Andalucía.