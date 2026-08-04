Málaga, en aviso naranja por calor y terral: cuándo termina la ola de calor

La ola de calor continúa derritiendo Málaga. El calor y el terral no se despiden de la provincia, la única de Andalucía que permanece bajo avisos naranja y amarillo por altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha prolongado las alertas hasta el miércoles, inclusive.

La Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce volverán a ser los puntos más calurosos este martes. Se espera una temperatura máxima de 40 ºC, acompañada de terral. De hecho, Coín lleva dos días consecutivos como el tercer punto más caluroso de España, con máximas de 41 ºC.

En la Axarquía, la temperatura máxima prevista es de 36 ºC. El aviso afectará principalmente al interior de la comarca.

La alerta bajará de naranja a amarilla el miércoles

Para el miércoles, la alerta pasará de naranja a amarilla y solo afectará a la Costa del Sol y al Valle del Guadalhorce. Se esperan 41 ºC en Pizarra, 39 ºC en Coín y Álora y hasta 37 ºC en Málaga capital.

Escaparán de estas temperaturas extremas comarcas como Ronda y Antequera, donde las máximas apenas superarán los 33 ºC.

¿Cuándo se irá el calor de Málaga?

Según la información de la Aemet, estos serán los últimos días de la semana con calor extremo. A partir del jueves, la situación comenzará a revertirse y se producirá un descenso moderado de las temperaturas.

Se esperan máximas de alrededor de 31 ºC en la Costa del Sol. En el interior no habrá avisos activos, aunque los termómetros todavía podrían alcanzar los 36 ºC.

Julio de 2026, el más cálido de la serie histórica

Este nuevo episodio llega después de un julio de 2026 extremadamente cálido y seco. El mes registró provisionalmente una temperatura media de 25,7 ºC en España, el mismo valor que julio de 2022. Ambos empatan como los meses más cálidos de toda la serie histórica, iniciada en 1961.

Las temperaturas máximas fueron incluso superiores a las de 2022, con una media de 34 ºC, una décima más que entonces. Julio de 2026 también fue el más seco desde el comienzo de la serie histórica, debido a la escasez de precipitaciones registrada durante el mes.

El periodo comprendido entre enero y julio de 2026 también ha sido, con diferencia, el más cálido de la serie histórica en España. Supera en 0,6 ºC al segundo más cálido, registrado en 2020, y en 1,8 ºC el promedio del periodo de referencia 1991-2020.

La evolución refleja una concentración cada vez mayor de registros extremos: los ocho periodos comprendidos entre enero y julio más cálidos de los últimos 66 años se han producido desde 2015.