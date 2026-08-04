Málaga destaca como la tercera provincia con mayor descenso del desempleo en julio

Málaga se ha convertido este mes de julio en un auténtico oasis nacional si atendemos a la reducción del desempleo. Figura entre las tres provincias españolas con mayor descenso del paro, después de un junio que ya fue positivo. Pero este dato es aún más positivo si tenemos en cuenta que el inicio del verano y concretamente el mes recién terminado han supuesto un auténtico "frenazo en seco" para el conjunto del país. No se registraba en España un julio con peor comportamiento desde 2008.

Un camarero atiende a unas clientas en un establecimiento hostelero en Málaga. / L. O.

Los datos oficiales distribuidos por el Ejecutivo central este 4 de agosto arrojan un escenario de contrastes: el paro registrado subió a nivel nacional en más de 19.500 personas, lo que supone un aumento del 0,85%, pero ahí está el motor económico de Andalucía, con eje en la Costa del Sol, que esquiva ese frenazo en seco.

Málaga se ha desmarcado de la tendencia general, al reducir su cifra de desempleados en 1.560 personas (1,59%), consolidándose de esta manera como una locomotora en cuanto a resistencia laboral, rozando además el ya histórico umbral de los 790.000 cotizantes a la Seguridad Social.

El motor provincial frente a esa paradoja andaluza que destacan los primeros análisis

Andalucía hace valer los datos malagueños, como cabía esperar, y vuelva a liderar la caída del desempleo en España. Resta 9.661 parados de sus listas oficiales (descenso del 1,8%), situando el total de la región en 526.862 personas, su mínimo en un mes de julio desde 2008. Las ocho provincias registran menos paro que en junio.

Cádiz lideró la bajada absoluta con 3.479 desempleados menos (-3,5%). Le siguió Sevilla, restando 1.618 personas. Y Málaga se situó en tercera posición en volumen absoluto, disminuyendo en 1.560 parados. Málaga sí que es líder por su capacidad única para generar empleo real. La provincia sumó 8.710 nuevos cotizantes en julio.

Esta cifra la convierte en la provincia con el mercado de afiliación más dinámico de Andalucía (un crecimiento interanual cercano al 4%, frente al poco más de 3% regional y nacional). Mientras el país destruía ocupación neta en la estadística estacional, Málaga encadenaba su quinto mes consecutivo reduciendo el desempleo y manteniéndose sólidamente por debajo de los 100.000 parados.

La construcción supone una excepción en los datos provinciales del paro registrado en julio. / Álex Zea

El sector servicios mantiene su ritmo ascendente frente al frenazo de la construcción

El comportamiento sectorial repite el patrón propio de la temporada de verano. El sector servicios lideró el descenso con 1.235 parados menos, impulsado por las contrataciones en hostelería, comercio y actividades turísticas. Le siguieron el colectivo sin empleo anterior (-340), la industria (-83) y la agricultura (-38). La única nota negativa a nivel provincial la dejó la construcción, que sumó 116 desempleados a las listas.

A pesar del optimismo generalizado por el empuje económico de la Costa del Sol, el reportaje debe reflejar un problema estructural que no remite: la desigualdad de género en el desempleo. De las 97.504 personas sin trabajo con las que Málaga despidió el mes de julio, más de 58.600 son mujeres frente a las casi 38.700 que son varones.

Reacciones dentro del tejido empresarial a unos datos que son bastante significativos

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) considera que estos datos vuelven a confirmar el dinamismo de la economía provincial. "Julio nos deja un nuevo máximo histórico de afiliación y una nueva reducción del desempleo. Aunque el descenso del paro es algo más moderado que en los meses anteriores, la evolución interanual, especialmente en afiliación, vuelve a poner de manifiesto la fortaleza del tejido empresarial malagueño y su capacidad para generar actividad y empleo", argumenta la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de CEM, Natalia Sánchez.

"El fuerte crecimiento del empleo en términos interanuales confirma que Málaga mantiene una senda sólida de creación de puestos de trabajo, apoyada tanto en el excelente comportamiento del sector turístico como en la actividad del conjunto de la economía provincial", agregó este mismo martes. Y argumentó que será el otoño "el que nos permita realizar una valoración completa de la campaña turística y analizar con mayor precisión la evolución del empleo, especialmente cuando comiencen a producirse las interrupciones de actividad de los trabajadores fijos discontinuos", especificó.

La CEM ha indicado a través de un comunicado que Málaga "continúa siendo" una provincia capaz de atraer población y generar oportunidades económicas. "Aun encontrándonos en las mejores cifras de paro de los últimos veinte años, se deben seguir impulsando políticas que favorezcan la creación de empleo de forma sostenida". remató la propia CEM.