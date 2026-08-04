Marcelino Abraira, abogado de los vecinos de la Vega de Mestanza: "El tema de la Vega está zanjado"

El asturiano Marcelino Abraira, especialista en Medio Ambiente y abogado de los vecinos de la Vega de Mestanza, visitó este martes estos terrenos inundables de Málaga capital, junto al río Guadalhorce, para lanzar un claro mensaje: "Yo creo que el tema de la Vega está zanjado".

Como explicó a La Opinión este martes, "ha sido la propia Junta de Andalucía la que ya dejó zanjado el tema en 2018". En ese año, recordó, la administración autonómica encargó un informe, que los vecinos conocieron con posterioridad, "que descartaba de plano la Vega de Mestanza", para levantar en sus terrenos la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR Málaga Norte).

Vista parcial de la Vega de Mestanza, este martes. / A.V.

"La Junta ha hecho un ridículo espantoso, y eso, siendo generosos"

Como recalcó Marcelino Abraira, "el tema se puede dar por cerrado", y precisó que, aunque la Junta de Andalucía podría empezar "de cero" con el proyecto, "chocaría con problemas muy delicados", y recalcó que la administración autonómica "ha hecho un ridículo espantoso, y eso, siendo generosos", apuntó.

Como informó La Opinión el pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo no admitió a trámite un recurso de la Junta de Andalucía, contra la sentencia, ya firme, del TSJA, de junio de 2025, por el que anulaba el anteproyecto de la EDAR en la Vega de Mestanza.

Como señaló la sentencia firme del TSJA, la administración autonómica infringió la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, por la forma en la que la Consejería de Agricultura descartó cuatro alternativas para la EDAR a la Vega de Mestanza: por razones económicas, cuando la ley obliga a que "el estudio de las alternativas deba tener en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente". Como recordó entonces el abogado, "tenemos una ley que prohíbe ubicar -la depuradora- en zonas inundables cuando hay alternativas en zonas no inundables".

El abogado Marcelino Abraira, en una rueda de prensa en la Vega de Mestanza. / Andreea Iamandi

Por otra parte, el TSJA apreció que la Junta de Andalucía no había extremado el análisis medioambiental, cuando la Vega de Mestanza había sido nombrada, oficialmente, "Kilómetro Cero del Corredor Biológico Mundial, por su alto valor ecológico".

Además, en declaraciones este martes a La Opinión, Marcelino Abraira recordó que la Junta de Andalucía estuvo un tiempo sin contestar las alegaciones ciudadanas al proyecto, porque todavía no tenían "la Declaración Ambiental Unificada".

Manuel Gavira de Vox, en la Vega de Mestanza en junio de 2025. / A.V.

"Ahora mismo, tampoco es el momento porque ya no tiene mayoría absoluta el PP"

En su opinión, otra dificultad para que la administración autonómica siga adelante con el proyecto de la EDAR radica en que "ahora mismo, tampoco es el momento porque ya no tiene mayoría absoluta el PP". En este sentido, recordó que, entre los líderes de diferentes partidos que han visitado y apoyado a los vecinos de la Vega de Mestanza, se encuentra el actual vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, de Vox.

Aparte, remarcó que, de volver a intentar la Junta emplazar la EDAR Málaga Norte en estas tierras, "se levantaría toda la Vega y se recurriría con los mismos medios", y recordó que en el río Guadalhorce los únicos cambios autorizados son los que reviertan los daños de las danas; "pero no pueden hacer nada nuevo".

El abogado de los vecinos, Marcelino Abraira, atendiendo a los medios en junio de 2025. / A.V.

La solicitud de protección BIC para la Vega de Mestanza

Por último, el abogado de los vecinos hizo hincapié en que "hace más de un año" que aguardan la contestación de la Junta de Andalucía, a la propuesta de que la Vega de Mestanza tenga la figura de protección de Bien de Interés Cultural, lo que blindaría definitivamente los terrenos a cualquier construcción. "La administración está obligada a contestar", subrayó. "Ojo con el BIC, que, en el momento que se admite a trámite, como medidas cautelares las obras construidas hay que demolerlas, y si no hay nada construido no se construye nada".

Para Marcelino Abraira, la declaración de BIC está apoyada en que la Vega de Mestanza forma parte del Corredor Biológico Mundial, y un punto estratégico del mismo, al ser elegido "Kilómetro Cero del Sur de Europa", de este corredor. "Y no se declara 'kilómetro cero del Sur de Europa' a cualquier sitio". Por todo ello insistió en que la declaración de BIC de la Vega "la vamos a seguir luchando".