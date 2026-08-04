Ojén celebró la 51ª edición del Castillo del Cante con una noche mágica

Ojén volvió a vestirse de largo para celebrar la 51ª edición del Festival Flamenco Castillo del Cante, una de las citas flamencas más importantes de Andalucía y de España. Tras superar el medio siglo de historia, el festival continúa consolidando su prestigio, manteniendo la solera que lo caracteriza y colgando, una vez más, el cartel de entradas agotadas.

Hablar del Castillo del Cante es hablar de historia, tradición y excelencia. Desde hace más de cinco décadas, este festival ha sabido preservar la esencia del flamenco y convertir a Ojén en un punto de encuentro imprescindible para los aficionados al cante, el toque y el baile.

Los más grandes

No se trata de un festival cualquiera. El escenario del Castillo del Cante ha sido testigo de algunas de las páginas más brillantes del flamenco. Por él han pasado figuras irrepetibles como Camarón de la Isla, Carmen Linares, Fosforito, José Menese, Estrella Morente, Miguel Poveda, Arcángel y muchos otros artistas que han engrandecido este arte universal, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La noche cumplió con creces las expectativas y reunió a numerosas autoridades y representantes de la sociedad malagueña, entre ellos el alcalde de Ojén, Juan Merino Márquez, acompañado por el equipo de gobierno; el delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García Giménez; el consejero del Málaga CF Antonio Jesús López; el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro Merino; el catedrático Martín Navarro Merino; el actor Antonio Coca, y el alcalde de Guaro, José Antonio Carabantes.

El maestro de ceremonias, Salvador de la Peña, abrió la velada con un emotivo recuerdo a dos leyendas del flamenco y estrechamente vinculadas al festival, fallecidas este año: Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’ y José Domínguez Muñoz ‘El Cabrero’.

El encargado de inaugurar el apartado artístico fue Miguel Ángel Lara ‘El Canario’, que ofreció un recital lleno de autenticidad y emoción. El cantaor sevillano mostró un profundo dominio de los cantes tradicionales, conquistando al público con una interpretación cargada de sentimiento, personalidad y respeto por la esencia del flamenco, acompañado a la guitarra por Manuel Jesús Carrillo.

El Pele / l.o.

Después llegó uno de los grandes momentos de la noche con la actuación de Manuel Moreno Maya ‘El Pele’, historia viva del flamenco. Su cante, profundo, libre y lleno de personalidad, volvió a demostrar por qué es una de las voces más singulares del panorama flamenco. Capaz de transitar con naturalidad entre la ortodoxia y la creación, El Pele ofreció un recital memorable que emocionó al público y confirmó la vigencia de un artista imprescindible.

Galardones Castillos de Oro

Durante la velada, el Ayuntamiento de Ojén rindió homenaje a seis vecinos que han contribuido durante décadas al crecimiento y consolidación del Festival Flamenco Castillo del Cante, haciéndoles entrega del galardón Castillo de Oro de manos del alcalde. Los reconocidos fueron Juan Sánchez Márquez, a título póstumo, y, sobre el escenario, Juan Gómez Pacheco, Andrés Gómez Sánchez, Cristóbal Moreno Cuevas, Francisco Manuel Vázquez Suárez y Bernabé Gómez Zumaquero. Asimismo, se reconoció la labor del autor del cartel anunciador de esta edición, Daniel Espada Cerón.

Galardonados con los Castillos de Oro / l.o.

Tras la entrega de los galardones llegó el turno de Aurora Vargas. La cantaora volvió a demostrar por qué está considerada una de las grandes referencias del cante jondo. Su voz, profunda, poderosa y llena de matices, emocionó desde el primer quejío. Con una personalidad artística arrolladora y un compás inquebrantable, ofreció un recital de enorme autenticidad, recorriendo con maestría los distintos palos del flamenco. A su lado, la guitarra de El Perla acompañó cada momento con sensibilidad, elegancia y un impecable sentido del compás, contribuyendo a una actuación de gran altura artística.

Aurora Vargas / l.o.

El arte de Fernández, Vargas y La Churruca

Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la salida al escenario de Israel Fernández, recibido con una gran ovación por el público. El cantaor toledano protagonizó una actuación de enorme intensidad artística, poniendo de manifiesto la calidad de una voz inconfundible y una manera de interpretar que combina respeto por la tradición y una personalidad creativa única. Junto a él, la guitarra magistral de Diego del Morao construyó un diálogo lleno de sensibilidad, compás y belleza, ofreciendo uno de los recitales más aplaudidos de la noche.

Israel Fernández / l.o.

El broche final lo puso la bailaora ojeneta Fina La Churruca, que regresaba al Castillo del Cante por segunda vez. Su actuación, marcada por la fuerza, la elegancia y la autenticidad, puso el cierre perfecto a una noche en la que volvió a demostrar el talento de una artista que lleva el nombre de Ojén por donde va.

La Churruca / l.o.

Con esta 51ª edición, el Festival Flamenco Castillo del Cante volvió a confirmar su condición de referente del flamenco, reuniendo a grandes figuras, reconociendo a quienes han contribuido a engrandecer su historia y convirtiendo, una vez más, a Ojén en capital del arte jondo durante una noche inolvidable.