Pérez de Siles, entre lágrimas: "Me voy con la sensación de haber recibido mucho más de lo que he dado"

Con la voz entrecortada por la emoción, Elisa Pérez de Siles ha hecho este martes un pequeño balance de sus casi dos décadas en el Ayuntamiento de Málaga, horas después de confirmar que dejará su acta de concejala en septiembre. "Servir a tu ciudad es lo más bonito que te puede pasar", ha resumido la todavía portavoz del equipo de gobierno.

Pérez de Siles ha calificado su marcha como una decisión "meditada" pero "muy difícil", que pone fin a casi dos décadas de trabajo en la Administración local. "Es una decisión importante que supone poner fin a casi dos décadas de trabajo de servicio público", ha señalado, insistiendo en que la salida no responde a ningún desencuentro ni desgaste, sino a un proyecto personal en la empresa privada: "No tiene más motivación que un proyecto profesional y personal en una empresa privada, nada tiene que ver con lo que he estado ejerciendo hasta ahora".

"Me voy con la sensación de haber dado mucho menos de lo que esto me ha dado"

La todavía portavoz ha querido subrayar el balance humano de su etapa municipal por encima del político. "Sentir, como siento, desde la humildad, que formo parte de los equipos que han hecho que Málaga sea una ciudad de éxito y de referencia", ha afirmado, para añadir después, visiblemente emocionada: "Me voy con la sensación de que he dado mucho menos de lo que esto me ha dado a mí".

Pérez de Siles ha insistido en que ha vivido su etapa municipal "desde la responsabilidad" y con "el sentimiento de desarrollar un proyecto común", más allá de los cargos concretos que ha ocupado a lo largo de los años.

Agradecimientos a compañeros, alcalde y dirección del PP

La edil ha dedicado buena parte de su intervención a agradecer el trabajo compartido con sus equipos en los distritos de Campanillas y Bailén-Miraflores, así como en las distintas concejalías por las que ha pasado, y ha tenido palabras especiales para Francisco de la Torre: "Quiero agradecer al alcalde, a mi jefe, por su cariño, por su generosidad, por su complicidad". También ha mostrado su gratitud hacia Elías Bendodo y Patricia Navarro "por la confianza" depositada en ella durante su trayectoria.

Carmen Casero será la nueva portavoz

También se ha emocionado Carmen Casero, llamada a sucederla al frente de la portavocía del equipo de gobierno a partir de septiembre. La actual concejala de Urbanismo ha asumido el nombramiento "con muchísima responsabilidad", con palabras de reconocimiento hacia quien ha sido, ha dicho, "una compañera excelente y una gran jefa": "Con mucho orgullo, con mucho sentido de la responsabilidad, espero estar por lo menos a la altura de Elisa".

Pérez de Siles ha avanzado que reservará la parte más personal de su despedida para su intervención en el Pleno extraordinario previsto para mediados de septiembre, donde formalizará su renuncia ante el alcalde: "Lo personal ya tendremos oportunidad de compartirlo en el Pleno extraordinario de mediados de septiembre".

Pese al anuncio, Pérez de Siles ha explicado que continuará al frente de sus funciones en las próximas semanas, especialmente por la proximidad de la Feria de Málaga, un evento en el que su área tiene, ha dicho, "fuertes responsabilidades" para que "todo salga lo mejor posible".