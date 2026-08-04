El restaurante tradicional de Málaga que ha sido distinguido como uno de los mejores de España por recuperar "la antigua manera de guisar": "Es apasionante"

Uno de los mejores restaurantes tradicionales de toda España se localiza en una antigua casa del siglo XVII de la localidad malagueña de Antequera y cuenta con su propio Sol de la Guía Repsol. Se trata del restaurante antequerano Arte de Cozina, un negocio que ha sido reconocido en la II Edición de 'Top Tradition Restaurants', que busca reconocer a los grandes establecimientos de cocina 'de siempre' del país.

Arte de Cozina ha sido el único negocio andaluz distinguido en esta edición, mientras que la lista de galardones la completan restaurantes como Nou Manolín (Alicante), Ca l’Isidre (Barcelona), Doña Filo (Madrid), La Hermandad de Pescadores (Gipuzkoa) e Hispania (Londres).

Un premio para la cocina de producto y memoria en Antequera

Además, el histórico cocinero Hilario Arbelaitz, alma del mítico Zuberoa, con una estrella Michelin, y miembro fundador de la Nueva Cocina Vasca, ha sido distinguido con el reconocimiento 'Clásico y Eterno' por toda una vida dedicada a preservar y difundir la gastronomía tradicional.

Arte de Cozina, el restaurante de Antequera que recupera las recetas tradicionales malagueñas desde su local del siglo XVII / Arte Cozina

Así, Arte de Cozina ha sido el único restaurante no solo de la provincia de Málaga, sino de toda Andalucía premiado en estos galardones que buscan reconocer a los establecimientos que han dedicado su trayectoria a preservar el producto, el recetario y el legado gastronómico del país, además de mantener la gastronomía de "producto y de memoria".

Charo Carmona y la recuperación del recetario andaluz en Málaga

Sobre el establecimiento antequerano, los expertos encargados de otorgar estos distintivos han señalado el "extraordinario trabajo de recuperación del recetario andaluz que desarrolla Charo Carmona", quien se encuentra al frente de Arte de Cozina.

"Charo Carmona, artífice de esta hostería andaluza que data del siglo XVII y en cuyo relajante patio cubierto se ubica el comedor, ofrece un viaje culinario en su carta y menús para descubrir y saborear platos rescatados de la cocina tradicional malagueña", han indicado los miembros del jurado.

La antigua manera de guisar en la comarca de Antequera

Tal y como han indicado desde la organización, esta chef ha logrado recuperar, reinterpretar y elaborar "la antigua manera de guisar en la comarca de Antequera".

Arte de Cozina, el restaurante de Málaga que ha sido distinguido como uno de los mejores negocios tradicionales de España por recuperar "la antigua manera de guisar" / Top Tradition Restaurants

"Es decir, volver a servir en la vajilla, con un toque de distinción, platos de las viejas cocineras antequeranas donde no faltaban vestigios de las culturas árabe, judía y cristiana", han añadido, tras lo que han señalado: "La historia que acompaña a cada elaboración es apasionante".

Ajo berenjena, almojábanas y olla de castañas

Entre la amplia carta de platos tradicionales con los que cuenta destacan su ajo berenjena, pelona de lomo, almojábanas andalusíes, maimones, chivo a la pastoril y la olla de castañas.

Este restaurante, cuya calidad gastronómica le ha valido para ganar su propio Sol de la Guía Repsol, cuenta con dos espacios diferenciados, una tapería situada en el edificio 'nuevo' con más de 100 años, y su restaurante, en una casa contigua del siglo XVII en el que anteriormente se encontraba una fábrica de tela y una corrala de animales, y que ahora ofrece el "sabor de tiempos pasados en tu paladar".

Una casa del siglo XVII para saborear la cocina de antes en Antequera

Así lo señalan desde el propio restaurante que abrió sus puertas por primera vez en 1996, que asegura: "En los enunciados de nuestra carta se encuentran vestigios de la antigua cultura árabe, judía y cristiana, y el recuerdo de las viejas cocineras de Antequera. Gestionamos un legado que va más allá de las mismas recetas".

Este restaurante situado en pleno Centro de Antequera se ha convertido en un templo de la cocina de antes, hecha con productos de la tierra, a fuego lento, con dedicación y tesón para aunar "tradición, sabor y frescura".

Recetas olvidadas y platos con historia para llevar a casa

"Recuperar sabores olvidados, investigar y conocer la mejor manera de aprovechar los productos de la zona son nuestras máximas", recalcan desde el restaurante.

Y con ese objetivo de recuperar el recetario tradicional y devolver al pueblo esos guisos que siempre fueron suyos, Arte de Cozina entrega a los comensales una tarjeta con la historia, la elaboración y los ingredientes de cada plato para que puedan realizarlos en casa.

Arte de Cozina, el restaurante de Antequera que recupera las recetas tradicionales malagueñas desde su local del siglo XVII / Arte Cozina

Unas preparaciones que se pueden degustar en versión tapa por unos 5 euros, en ración desde 12 euros o con su menú degustación por 70 euros por persona.