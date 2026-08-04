Seis malagueñas desahuciadas piden una solución al Ayuntamiento

El drama de la falta de vivienda en Málaga continúa. Cuatro malagueñas que han sido desahuciadas, algunas de ellas viviendo en la calle, y otras dos con el desahucio a las puertas, acudieron ayer lunes a una reunión urgente en el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en busca de una solución.

Encierro de protesta en el IMV el pasado viernes 31 de agosto. / La Opinión

La cita tuvo lugar después de que el pasado viernes 31, con el apoyo del colectivo Un Techo por Derecho, todas ellas salvo María Teresa, de 72, que se encontraba enferma, se encerraran en la sede del IMV, en el 22 de calle Saint-Exupéry, para pedir que no hubiera desalojos sin una alternativa de vivienda.

Mariló, 63 años, en el IMV, ayer. / A.V.

Un mes de residencia para Mariló, de 63 años

La reunión de ayer, explicó Rosa Galindo, de Un Techo por Derecho, se saldó con el ofrecimiento de un mes en una residencia de mayores para Mariló, miembro de Un Techo por Derecho, y su marido Javier, los pensionistas de calle La Unión desahuciados el lunes de la semana pasada. Este miércoles deben abandonar el hostal en el que les ha alojado temporalmente el Ayuntamiento.

Algunas de las mujeres desahuciadas esperaban cita ayer en el IMV. / A.V.

Para el resto, informó Rosa Galindo, «iban a ver la posibilidad de que María Cortés, de 66 años, fuera a una residencia; pero con 66 años, lo que ella quiere es poder pagar un alquiler», argumentó.

Cacerolada delante del Ayuntamiento: "Es inmoral lo que está pasando en Málaga"

Rosa Galindo añadió que este miércoles 5 a las 11 horas, Un Techo por Derecho convocará «una cacerolada delante del Ayuntamiento» y una rueda de prensa, para dar a conocer el caso de estas mujeres. «Es inmoral lo que está pasando en Málaga; pero el equipo de gobierno se cierra a tocar todo lo que afecte a los grandes inversores», lamentó.

María Cortés, 66 años, ayer delante del IMV. / A.V.

Tita Mari, 66 años: «Desde febrero vivo en la calle»

María Cortés, Tita Mari, contó que se vio en la calle con su hijo con doble personalidad y pagó 2.000 euros por ocupar una vivienda vacía. Como explicó, quiso llegar a un acuerdo con los propietarios; «pero me echaron», y desde febrero vive en la calle.

María Teresa, ayer, en la sede del IMV. / A.V.

Mª Teresa, 72 años, dos cánceres y máquina de oxígeno

En el caso de María Teresa Tirado, de 72 años, contó que su casero le quiso subir el alquiler del piso en el que vivía con su hijo en paro, en calle Jonás «de 410 a 1.200 euros, cuando yo soy pensionista y cobro 900 euros». Del dueño del piso explicó que «cobraba en la puerta, que a lo mejor Hacienda ni se enteraba».

El pasado 26 de junio fue desahuciada y trasladada por el Ayuntamiento a un hostal. Ayer era su último día y como detalló, tiene un cáncer de mama en revisión, y otro de colon, operado, «y necesito una máquina de oxígeno: ¿si me echan a la calle dónde la enchufo?», se preguntó.

Elvira del Castillo debe ir siempre con mascarilla, por su enfermedad pulmonar. / A.V.

Elvira del Castillo: «Me dicen que no hay nada»

Después de intervenir en los dos últimos plenos, Elvira del Castillo, de 42 años, con una enfermedad pulmonar grave y siempre con mascarilla, vive en la calle desde que fue desahuciada en junio, tras 11 años pagando el alquiler. Como contó, una empresa valenciana compró su bloque y se deshizo de la mayoría de los inquilinos. «Me dicen en el IMV que no hay nada, que me vaya al pueblo de Granada donde viven mis padres, cuando estoy en tratamiento con sintrom todas las semanas, tengo que estar empadronada allí y no hay médico», respondió, aparte de que su hija menor está escolarizada en Málaga.

Reme, ayer en la sede del IMV, es madre de tres menores. / A.V.

Reme, 29 años, madre de tres hijos menores

Esta joven informó de que vive en calle Carrasco, en un bloque propiedad de un fondo de inversión, y que entró en el piso al no poder encontrar un sitio donde vivir con su familiar. «Fueron llegando a acuerdos con los inquilinos y quedamos dos vecinas. Quiero llegar a un acuerdo con ellos, no quiero vivir gratis, que mi marido y yo tenemos tres niños. Sé que en cualquier momento me puedo ver en la calle», recalcó. «La mayoría son apartamentos turísticos», añadió.

Reme, madre de tres hijas, ayer en la sede del IMV. / A.V.

Esther, 43 años, madre de tres hijos aguarda su segundo desahucio en tres años

Esta miembro de Un Techo por Derecho fue desahuciada de la barriada de Intelhorce hace tres años, y aguarda su segundo desahucio en Santa Julia, después de ser estafada por una presunta agente inmobiliaria: «Le pagué 900 euros como intermediaria de una inmobiliaria, firmé un contrato de alquiler por 450 euros, y resulta que los propietarios no sabían de este alquiler».

Mañana sonarán las cacerolas delante del Ayuntamiento para pedir una alternativa habitacional para estas seis mujeres.