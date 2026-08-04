Estos son los municipios de Málaga con mayor ocupación hotelera en agosto

Los hoteles de la provincia de Málaga afrontan el tramo central del verano con unas previsiones elevadas de ocupación. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) estima que los establecimientos alcanzarán una ocupación media del 88,87% durante agosto.

Para septiembre, la patronal hotelera calcula que la ocupación provincial se situará en el 86,51%, 2,36 puntos porcentuales por debajo de la previsión de agosto. Pese al descenso previsto con el final de la temporada alta, los hoteles mantendrían un nivel elevado de actividad durante el inicio de la temporada media.

Benalmádena liderará la ocupación hotelera en agosto

Benalmádena será previsiblemente el municipio con mayor ocupación hotelera de la provincia durante agosto, con un 95,22%. Le seguirán Torremolinos, con un 93,64%; Málaga capital, con un 90,27%; y Fuengirola, con un 90,25%.

Marbella alcanzará una ocupación estimada del 85,78%. De esta forma, Benalmádena y Torremolinos serán los únicos destinos analizados por AEHCOS que superarán el 93%, mientras que Málaga capital y Fuengirola se mantendrán ligeramente por encima del 90%.

Benalmádena y Torremolinos seguirán a la cabeza en septiembre

La tendencia se mantendrá durante septiembre. Benalmádena volverá a encabezar las previsiones de ocupación, con un 92,14%, seguida muy de cerca por Torremolinos, que alcanzará previsiblemente el 91,99%.

Por detrás aparecerán Marbella, con un 84,81%, y Fuengirola, con un 84,55%. En comparación con agosto, Benalmádena perdería 3,08 puntos porcentuales y Torremolinos 1,65 puntos. Marbella registraría una bajada más contenida, de 0,97 puntos, mientras que Fuengirola descendería 5,70 puntos. AEHCOS no ha facilitado una previsión concreta para Málaga capital en septiembre.

Las previsiones de agosto y septiembre quedan por debajo de 2025

Aunque las estimaciones mantienen a la provincia en niveles elevados, la ocupación prevista para agosto es inferior a la registrada el pasado verano. En agosto de 2025, los establecimientos hoteleros de Málaga alcanzaron un 92,15%, frente al 88,87% previsto para este año, lo que supone una bajada de 3,28 puntos porcentuales.

La diferencia es mayor en septiembre. La patronal estima una ocupación del 86,51%, frente al 91% registrado en el mismo mes de 2025. Esto representa un descenso de 4,49 puntos porcentuales, aunque AEHCOS confía en que las reservas de última hora permitan mejorar las previsiones actuales.

Julio supera las previsiones y mejora los datos de 2025

Las estimaciones para agosto y septiembre llegan después de que la provincia cerrara julio con una ocupación hotelera del 89,50%. El resultado superó en 1,68 puntos el dato del mismo mes de 2025, cuando se alcanzó una ocupación del 87,82%.

El balance también mejoró ampliamente las previsiones iniciales de AEHCOS, que calculaban para julio una ocupación del 86,37%. Finalmente, el resultado fue 3,13 puntos porcentuales superior a lo esperado por la patronal hotelera.

Los turistas internacionales impulsan la ocupación en Málaga

El mercado internacional continuó siendo el principal motor de la actividad turística en la provincia. Los viajeros extranjeros representaron el 67,80% de los clientes alojados en los hoteles, frente al 32,20% correspondiente a visitantes nacionales.

No obstante, AEHCOS señala que la presencia del turismo nacional está aumentando durante julio y agosto. «Los resultados de julio son positivos y confirman la fortaleza del destino en plena temporada alta. No solo se han superado las previsiones realizadas hace un mes, sino que también se mejoran los registros del pasado verano», ha destacado el presidente de la patronal, José Luque.

El responsable de AEHCOS confía en que la evolución se mantenga durante agosto y que el comportamiento de la demanda permita consolidar una buena recta final de la temporada estival.