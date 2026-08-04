Los subtropicales axárquicos renacen con La Viñuela casi al 90%: previsiones de récord bajo la sombra del mango prematuro

La comarca malagueña de la Axarquía respira aliviada ante una campaña de recogida de aguacates y mangos que deja atrás los peores fantasmas de la sequía, después de esa recuperación de La Viñuela. En poco más de dos años, el principal pulmón hídrico de la provincia ha pasado de "embalse muerto" a iniciar agosto casi al 90%.

Sobre la mesa sigue pendiente ese desafío sectorial de blindar el prestigio de la producción de variedades subtropicales como el mango, frente a prácticas comerciales precipitadas. Después de años críticos en los que el principal pantano de la provincia llegó a rozar el 7% de su capacidad total, las copiosas precipitaciones registradas durante el pasado invierno han terminado de devolverle la vida.

Década y media de espera para poder retomar los máximos del embalse

La presa se muestra ahora en máximos que no se disfrutaban desde hace una década y media. Este giro meteorológico augura una cosecha sustancial tanto de mangos como de aguacates, aunque el sector agrario y las instituciones públicas se mantienen en alerta para evitar que las ansias por capitalizar el mercado de manera anticipada arruinen esa marca de calidad que responde al nombre de Mango de Málaga.

El paisaje de la comarca ha experimentado una metamorfosis radical en el último año y medio. Aquellos terrenos antes agrietados por el sol y los árboles debilitados que sobrevivieron a base de riegos de emergencia, obligados por las severas restricciones hídricas, de sobra desarrolladas en estas mismas páginas, hoy han dado paso a un aspecto bien distinto. Y en los árboles, aguacates y mangos han retomado sus mejores aspectos.

La emergencia tuvo su punto más caliente en unos subtropicales que llegaron a secarse

El pantano considerado durante años el epicentro de la emergencia climática andaluza, después de quedarse técnicamente inactivo, garantiza en este momento la plena disponibilidad de recursos de riego para las explotaciones agrícolas intensivas, también de otras variedades hortofrutícolas, como remarcan las agrupaciones agrarias Asaja, COAG y UPA.

Los comités técnicos considerdan que la inminente cosecha de mango alcanzará las 30.000 toneladas en el conjunto de todo el sur peninsular, lo que triplicaría el balance en kilos de 2024 y que dejarían apenas a un 25% el techo histórico de 40.000 toneladas registrado en la anterior cosecha. Las condiciones de floración y el cuaje de la fruta han sido óptimos gracias a la humedad del suelo, como apuntan los propios técnicos.

Una inyección económica que da trabajo a miles de familias en la provincia

La inminente abundancia contrasta frontalmente con lo sucedido entre los años 2021 y 2023. Recordemos que, ya en plena recuperación de los niveles hídricos, las exportaciones conjuntas de mango y aguacate originarias de la provincia de Málaga consiguieron rebasar las 106.000 toneladas en un año que generó una facturación bruta de más de 350 millones de euros. Siempre se toma como referencia esa cifra respecto a los 100 millones que factura todo el cine español o los algo más de 300 millones del sector de los videojuegos.

Agricultores durante la recogida de la producción de mango en la comarca malagueña de la Axarquía. / Enrique Hidalgo / EFE

Las estadísticas consolidadas por la Junta de Andalucía reflejan que las exportaciones hortofrutícolas experimentaron durante la anterior campaña de los subtropicales un repunte del 33,2% en volumen y un incremento del 13,2% en términos de valor económico neto respecto a los ejercicios precedentes.

Trops se mantiene como el gran motor comercializador en suelo europeo

El gigante cooperativo Trops concentra desde sus sedes centrales en Vélez-Málaga el 40% de la cuota de mercado nacional del aguacate y el 55% del mango. La firma lideró la salida del producto hacia más de 25 mercados internacionales, después de romper la barrera de los 4.000 agricultores asociados y que gestionan unas 10.000 hectáreas de cultivo distribuidas incluso en suelo portugués.

Precisamente desde el corazón de la comarca oriental, la Asociación Española de Tropicales (AET) y otras entidades patronales fueron hace unos días las primeras en dar la voz de alarma, denunciando públicamente que determinados productores están recolectando mangos de las plantaciones al aire libre semanas antes de tiempo, sin que la fruta haya alcanzado los niveles requeridos de azúcares y condiciones organolépticas esenciales.

El respaldo del Ayuntamiento veleño a esa petición de las comercializadoras

Colocar el género en los mercados mayoristas europeos antes de que se sature la oferta y caigan los precios de cotización, pero con el mango sin haber alcanzado su punto óptimo de maduración, representa como "un tiro en el pie" para la reputación de la agricultura malagueña. Un mango recolectado verde nunca llega a madurar correctamente en los lineales de los supermercados, desarrollando hilos internos, falta de aroma y un sabor ácido que destruye la experiencia de compra del cliente final.

Ante la gravedad de la situación y el riesgo de depreciar una marca que ha tardado décadas en consolidarse en la Unión Europea, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga reaccionaba al lanzamiento de una campaña de concienciación titulada "A su tiempo sabe mejor". El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, se mostraba tajante en sus declaraciones oficiales para defender el rigor de los ciclos biológicos del campo.

"La calidad de nuestros frutos subtropicales comienza indefectiblemente en el propio campo y está estrictamente vinculada a que el producto sea cosechado en su punto idóneo de maduración natural. Hago un llamamiento firme a la responsabilidad compartida e inequívoca de todos y cada uno de los agentes económicos que integran la cadena de valor alimentaria. Debemos salvaguardar la excelencia comercial de nuestros productos hortofrutícolas y proteger con determinación el futuro de un sector agrario que se erige como un pilar absolutamente estratégico para el porvenir de la economía local y comarcal", aseguró el propio regidor.

El aguacate de la comarca de la Axarquía, de los más preciados en la mayoría de mercados internacionales. / L.O.

Las previsiones del aguacate para una campaña que arrancará ya en otoño

Por su parte, el sector del aguacate lanzará oficialmente su campaña de recolección a las puertas del otoño, durante el mes de octubre, centrando los primeros esfuerzos en variedades de piel lisa como bacon o fuerte, caracterizadas por maduraciones más tempranas. El gran baluarte de la rentabilidad agraria de la Axarquía, el aguacate de la variedad hass, completará de forma progresiva su acumulación de aceites naturales en el árbol para empezar a recolectarse con plenas garantías de calidad a partir de mediados de noviembre y extenderse con holgura durante todos los meses del invierno.

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Los expertos consultados apuntan a que será una campaña también de récord, pero como algunos productores optan por retrasar incluso a las primeras semanas de la primavera la recolección, "aún es pronto para afinar en las previsiones", como apuntan fuentes de Asaja a este diario. Habrá que mirar al cielo y que los meses otoñales puedan propiciar nuevas lluvias para que los árboles no pierdan su actual brillo.