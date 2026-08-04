De la Torre agradece a Pérez de Siles su "trabajo inmenso" y confía la portavocía a Casero por su manejo de la vivienda

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha querido tener "palabras muy sinceras de gratitud" hacia Elisa Pérez de Siles tras conocerse su marcha del Ayuntamiento en septiembre, mientras que la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, ha destacado en un comunicado la "ejemplar vocación de servicio público" de la portavoz provincial, que "sale por la puerta grande de la Casona del Parque".

De la Torre ha destacado el "trabajo inmenso, entregado" de Pérez de Siles y "toda su capacidad puesta a servicio del bien común en el Ayuntamiento de Málaga" a lo largo de su trayectoria municipal. El alcalde ha subrayado que, aunque ahora la todavía portavoz continuará su carrera "en el plano privado", eso "no le hace perder el cariño por la ciudad" que ha demostrado durante todos estos años.

"El mejor reconocimiento es trabajar muy bien al servicio de Málaga"

El regidor ha explicado que ha pedido a Carmen Casero que asuma la portavocía que deja vacante Pérez de Siles, confiando en que "lo hará muy bien". De la Torre ha remarcado que cuenta con "un equipo muy bueno, muy compacto, muy cohesionado" en el que "otros y otras" también podrían haber asumido el cargo, pero ha defendido que el mejor homenaje a la etapa de Pérez de Siles es que el equipo de gobierno siga "trabajando mucho y muy bien al servicio de la ciudad de Málaga, a la cual todos amamos apasionadamente".

Por qué Casero, según el alcalde

De la Torre ha vinculado su elección al perfil de Casero como concejala de Urbanismo, un área que, ha dicho, aborda "temas que son complejos, muy de actualidad", en referencia al "desafío de la vivienda". Según el alcalde, ese conocimiento facilita su nueva responsabilidad: "El conocimiento que ella tiene en esos temas hace que esa portavocía sea un poco más fácil... si está en sus manos".

El alcalde ha cerrado sus declaraciones con un mensaje personal hacia Pérez de Siles, asegurando que, pese a su nueva etapa profesional, seguirá viviendo en Málaga y mantendrá su vínculo con la ciudad: "Elisa la va a seguir amando, como es natural, viviendo en Málaga. Desde otra perspectiva lo va a hacer, pero nunca va a perder ese cariño por la ciudad". De la Torre ha añadido que el equipo de gobierno continuará su trabajo "inspirándonos también en el trabajo de Elisa".

Navarro destaca su "capacidad excepcional" y su paso por el partido

En un comunicado, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha subrayado la "responsabilidad y dedicación absoluta al servicio de Málaga y los malagueños" de Pérez de Siles a lo largo de casi dos décadas. "Hay personas muy difíciles de sustituir porque lo tienen todo: una extraordinaria capacidad profesional, una enorme calidad humana y un liderazgo propio que deja huella, y Elisa Pérez de Siles ha representado durante todos estos años la entrega, el corazón y un talento excepcional para la gestión y la toma de decisiones", ha resaltado Navarro.

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en rueda de prensa / L.O.

La dirigente popular ha repasado también su trayectoria dentro del propio partido, donde Pérez de Siles ha sido vicesecretaria del PP en Málaga capital además de portavoz provincial. "En la gestión pública ha dejado el listón muy alto. Su dedicación, su capacidad de trabajo y su compromiso con Málaga han sido constantes y ejemplares", ha enfatizado, para añadir que Pérez de Siles "sale por la puerta grande de la Casona del Parque" tras "haber dado lo mejor de sí misma por Málaga y por los malagueños".

Navarro ha aprovechado además para poner en valor el "trabajo colectivo" del equipo de gobierno municipal: "Los equipos han sido y seguirán siendo la clave, y Elisa Pérez de Siles ha formado parte esencial de ese equipo que ha hecho posible que Málaga sea hoy una de las ciudades que más avanza de España".