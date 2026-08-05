Cae a un bidón de agua en Alhaurín el Grande y tiene que ser auxiliado por los bomberos: así ha sido el rescate del joven de 27 años

Un hombre ha resultado este miércoles herido y ha tenido que ser rescatado tras caer en el interior de un bidón de agua en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido sobre las 08,10 horas un aviso de la Policía Local de Alhaurín el Grande alertando del suceso, que ha tenido lugar en una finca a la altura del kilómetro 10 de la carretera A-404 en Alhaurín el Grande.

Abertura del bidón de agua al que cayó un hombre en Alhaurín el Grande. / L.O

De inmediato, el 112 dio aviso a los efectivos de los bomberos, del 061 y de la Guardia Civil. Así, la dotación del CPB de Coín ha intervenido para rescatar al hombre, de 27 años, caído en el interior del bidón de agua, donde se encontraba realizando trabajos de pintura, según los bomberos.

Así, tras ser rescatado con éxito, los efectivos del CBP de Málaga han colaborado también con los servicios sanitarios para el traslado del herido hasta la ambulancia. Finalmente, el hombre ha sido evacuado al Hospital Clínico de la capital.