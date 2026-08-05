Coín vuelve a superar los 40 grados y marca la máxima nacional

El terral este miércoles 5 de agosto ha convertido a la provincia malagueña en el punto más caliente de España . Y es que de los cuatro registros más altos del día de la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tres son de Málaga. En una nueva jornada de tórrido calor, Coín ha marcado la temperatura máxima nacional, con 41,4 grados centígrados. Rondando los 40 ºC una localidad de la Costa del Sol y otra del Valle del Guadalhorce: Estepona que, con 39,6 ºC, es el tercer registro nacional del día; seguido de Álora, con 39,5 ºC, el cuarto de este ranking.

Es el tercer día de los últimos cuatro que esta estación de Coín supera los 40 grados de máxima. El mercurio llegó el domingo a los 42,4 grados centígrados. El lunes, 41,7 ºC; el martes, 39,7 grados. Este miércoles, 5 de agosto, la máxima se ha tomado a las 17.40 horas.

Gráfico que muestra las máximas y mínimas de España este miércoles.

En el ránking de las 13 máximas más elevadas del país, la provincia tiene cinco estaciones. A las ya mencionadas(Coín, Estepona y Álora) se suman Cortes de la Frontera y Manilva, ambas con 38,1 grados. El calor no se ha limitado al Valle del Guadalhorce. Las temperaturas se han disparado también en la capital, la Costa del Sol, la Serranía de Ronda y algunos puntos del norte de la provincia, que han superado ampliamente los 35 grados.

Máximas previstas para este jueves, 6 de agosto. / Aemet

El calor afloja el jueves, pero repuntará durante el fin de semana

El episodio más extremo dará una tregua mañana jueves 6 de agosto en la Costa, pero en el interior de Málaga las máximas previstas por la Aemet para mañana seguirán rozando los 38 grados. De nuevo, el Valle del Guadalhorce será la comarca con las temperaturas más altas, con máximas de 38 ºC. La Aemet prevé máximas de 37-38 grados en Cártama, Pizarra y Antequera. Un par de grados menos, en torno a 35 ºC, se prevén como máxima en Ronda o Antequera

El descenso será más acusado en el litoral. Málaga capital y Vélez-Málaga se quedarán en torno a los 31 grados, Marbella bajará hasta los 30 y Estepona alcanzará los 33. Los cielos permanecerán despejados o poco nubosos y no se esperan precipitaciones.

La bajada de este jueves, sin embargo, no supondrá el final del calor. Durante el fin de semana volverá a subir el mercurio hasta rozar de nuevo los 40 ºC en el Valle del Guadalhorce. En Pizarra se podrían alcanzar los 38 grados tanto el sábado como el domingo, mientras que Álora llegará a 37 y Coín rondará los 36 ºC.