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Complicaciones en el tráfico de Málaga: un accidente y tres kilómetros de retenciones en la MA-20

Un accidente entre un camión y dos turismos, y el incendio registrado este martes en la MA-20, han provocado varios kilómetros de atascos en hora punta

Varios kilómetros de retenciones en la MA-20

Varios kilómetros de retenciones en la MA-20 / DGT

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Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Un accidente y un corte de tráfico han provocado retenciones en ambos sentidos de la MA-20 en plena hora punta.

El accidente, registrado a las 14.10 horas, se ha producido por el alcance de un camión con dos turismos en la MA-20, sentido Málaga. Según han indicado desde el Servicio de Emergencias 112, no hay heridos. Esto ha obligado al corte del carril afectado, provocando varios kilómetros de retenciones.

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Varios kilómetros de retenciones en la MA-20 sentido Torremolinos / L.O

Incendio en la MA-20

Por otro lado, el incendio que afectó el pasado martes en una zona arbolada junto a la MA-20, ha generado el corte del acceso a la MA-21 desde la MA-20, provocando 3 kilómetros de retenciones desde el p.k.5 hasta el p.k 8. Este fuego fue declarado en una isleta ajardinada de la MA-20 a la altura de la avenida de Velázquez y el polígono Santa Bárbara, y en el lugar continúa trabajando un dispositivo de bomberos.

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