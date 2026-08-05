Retenciones
Complicaciones en el tráfico de Málaga: un accidente y tres kilómetros de retenciones en la MA-20
Un accidente entre un camión y dos turismos, y el incendio registrado este martes en la MA-20, han provocado varios kilómetros de atascos en hora punta
Un accidente y un corte de tráfico han provocado retenciones en ambos sentidos de la MA-20 en plena hora punta.
El accidente, registrado a las 14.10 horas, se ha producido por el alcance de un camión con dos turismos en la MA-20, sentido Málaga. Según han indicado desde el Servicio de Emergencias 112, no hay heridos. Esto ha obligado al corte del carril afectado, provocando varios kilómetros de retenciones.
Incendio en la MA-20
Por otro lado, el incendio que afectó el pasado martes en una zona arbolada junto a la MA-20, ha generado el corte del acceso a la MA-21 desde la MA-20, provocando 3 kilómetros de retenciones desde el p.k.5 hasta el p.k 8. Este fuego fue declarado en una isleta ajardinada de la MA-20 a la altura de la avenida de Velázquez y el polígono Santa Bárbara, y en el lugar continúa trabajando un dispositivo de bomberos.
- Vecinos de Málaga se organizan para proteger el deteriorado Cerro de la Tortuga
- Málaga, en aviso naranja por calor y terral: cuándo termina la ola de calor
- Empresas de la Costa del Sol confían en que la apertura de la frontera con Gibraltar dispare sus oportunidades de negocio
- Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: 'Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas
- Delegados de la Junta con patada en el culo, Podemos Málaga se empecina y el CIS andaluz cocina izquierda con patatas
- Los conductores de Málaga piden alternativas a la autovía de Las Pedrizas en obras: 'Los trabajadores tenemos que decidir si llegamos tarde al trabajo o pagamos un peaje
- El restaurante tradicional de Málaga que ha sido distinguido como uno de los mejores de España por recuperar 'la antigua manera de guisar': 'Es apasionante
- Las tres plazas de Málaga con fatiga turística de materiales