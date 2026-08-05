Complicaciones en el tráfico de Málaga: un accidente y tres kilómetros de retenciones en la MA-20

Un accidente y un corte de tráfico han provocado retenciones en ambos sentidos de la MA-20 en plena hora punta.

El accidente, registrado a las 14.10 horas, se ha producido por el alcance de un camión con dos turismos en la MA-20, sentido Málaga. Según han indicado desde el Servicio de Emergencias 112, no hay heridos. Esto ha obligado al corte del carril afectado, provocando varios kilómetros de retenciones.

Varios kilómetros de retenciones en la MA-20 sentido Torremolinos / L.O

Incendio en la MA-20

Por otro lado, el incendio que afectó el pasado martes en una zona arbolada junto a la MA-20, ha generado el corte del acceso a la MA-21 desde la MA-20, provocando 3 kilómetros de retenciones desde el p.k.5 hasta el p.k 8. Este fuego fue declarado en una isleta ajardinada de la MA-20 a la altura de la avenida de Velázquez y el polígono Santa Bárbara, y en el lugar continúa trabajando un dispositivo de bomberos.