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Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura

El Observatorio Astronómico de Calar Alto explica cómo observar con seguridad un eclipse parcial en el que la luna ocultará cerca del 95% del Sol y marcará el inicio de una secuencia de tres fenómenos visibles desde España hasta 2028

Hombre mira por un telescopio

Hombre mira por un telescopio / L.O.

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Blanca Ramos-Noguera

Blanca Ramos-Noguera

El próximo 12 de agosto, los españoles tienen una cita con el cielo. En Málaga, a partir de las 19:43 horas, la luna comenzará a interponerse entre la Tierra y el Sol en un eclipse parcial. En la capital de la Costa del Sol, llegará a ocultar el 95% del disco solar. Este fenómeno se prolongará hasta las 21:30 horas, aunque desde Málaga dejará de apreciarse nueve minutos antes, coincidiendo con la puesta de sol.

Fases del eclipse en Málaga

Fases del eclipse en Málaga / Instituto Geográfico Nacional

Aunque no llegará a hacerse de noche, el fenómeno transformará durante unos minutos la luz habitual del atardecer. «Se notará una disminución de la claridad del día, similar a un atardecer leve», explica Jorge Iglesias, astrónomo en el Observatorio de Calar Alto, que a esto añade que el Sol adquirirá la característica forma de una media luna a medida que la Luna lo vaya cubriendo hasta alcanzar su momento de máxima ocultación. 

El primero de tres eclipses extraordinarios

Esto es mucho más que un espectáculo astronómico. Para la comunidad científica supone el comienzo de un período excepcional. Su expectación no responde solo a la magnitud de lo que ocurrirá el 12 de agosto, en realidad, se trata del primero de una secuencia de tres grandes eclipses que atravesarán España entre 2026 y 2028.

Dos de ellos tendrán un protagonismo especial en Málaga. El día 2 de agosto de 2027, la ciudad podrá contemplar un eclipse total de Sol, mientras que el 26 de enero de 2028 será visible un eclipse anular. Esta secuencia de tres eclipses en apenas tres años que, según indica Iglesias es «algo realmente extraordinario por ser poco probable»

Elegir bien el lugar para marcar la diferencia

Al producirse el eclipse con el Sol muy próximo al horizonte, cualquier edificio alto o similar puede interponerse a la hora de contemplarlo. Por esa razón, se recomienda buscar espacios abiertos con buena visibilidad hacia el horizonte. En lo que se refiere a la provincia malagueña, la mitad norte ofrece las mejores condiciones para disfrutar del fenómeno ya que el relieve supone un obstáculo menor.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha activado un visualizador interactivo que permite comprobar cómo se verá el eclipse desde cualquier punto concreto del mapa. La herramienta muestra la hora exacta del inicio y el final del fenómeno, la máxima ocultación y la trayectoria que seguirá. De esta manera, cualquier persona puede comprobar con antelación si el lugar elegido es adecuado para disfrutar del eclipse. 

Mirar con responsabilidad

Más allá del propio eclipse, las protagonistas para el próximo día 12 son las gafas homologadas para mirar hacia él. Aunque este parezca completamente oculto, nunca debe observarse directamente sin la protección específica. Las gafas de sol convencionales no filtran la radiación social, por lo que, no evitan lesiones oculares que podrían llegar a ser irreversibles. 

Semáforo de seguridad para la obsercación del eclipse

Semáforo de seguridad para la obsercación del eclipse / Colegio Oficial de Ópticos y Optometrístas

La solución para ello es entonces hacerse con unas gafas homologadas conforme a la norma EN ISO 12312-2:2015, identificable por estar impresa en la propia montura. En Málaga, hacerse con una de ellas es complicado pero no imposible. Desde el pasado día 27 de julio, el Museo Interactivo de la Música (MIMMA) ha estado repartiendo unidades a sus visitantes, y a partir de la próxima semana, podrán adquirse en los punto de venta ONCE y en el mostrador de la propia sede en Calle Cuarteles hasta el fin de existencias. 

Para quienes no las consigan, Jorge Iglesias comenta que existe una alternativa sencilla aunque menos agradecido: proyectar la imagen del Sol en una pantalla utilizando una cartulina blanca con un pequeño orificio, o un pequeño espejo igualmente protegido con una cartulina perforada, lo que permitiría seguir la evolución del eclipse sin mirar directamente al astro. 

Ejemplo del método más simple

Ejemplo del método más simple / Instituto Geográfico Nacional

Tres consejos para disfrutar de la cita histórica

Jorge Iglesias resume en tres recomendaciones las claves para vivir este fenómeno de la manera más segura posible. En primer lugar, escoger el lugar con suficiente antelación y asegurarse de que el horizonte permanece completamente despejado para la hora de la puerta de sol. A ese consejo le sigue el evitar las aglomeraciones para disfrutar de algo así con la protección homologada y siguiendo las indicaciones de las autoridades. 

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Por último, el astrónomo invita a mirar más allá del propio eclipse. «El 12 de agosto de 2026 será solo el aperitivo de los dos platos fuertes que llegarán a Málaga en 2027 y 2028» concluye Iglesias, alabando a Málaga como uno de los escenarios privilegiados para disfrutar de esta serie de fenómenos astronómicos más espectaculares que puede ofrecer el cielo.

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