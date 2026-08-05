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Accidentes de tráfico

Un herido leve tras volcar un vehículo en Churriana

Los Bomberos liberaron a la víctima, que quedó atrapada boca abajo en el interior del coche, en mitad de una glorieta de la carretera de Coín

El coche, volcado tras el siniestro. Los ocupantes tuvieron que ser excarcelados por los Bomberos.

El coche, volcado tras el siniestro. Los ocupantes tuvieron que ser excarcelados por los Bomberos. / L.O.

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La Opinión

Una persona ha resultado herida leve este miércoles en un accidente de tráfico registrado en la carretera de Coín, en Málaga capital, en el que se han visto implicados dos vehículos.

El siniestro se produjo sobre las 9.45 horas en una glorieta de la avenida que cruza Churriana, a la altura de Monsálvez y el parque Las Espeñuelas, según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Bomberos y los servicios sanitarios del 061.

Los bomberos, durante la excarcelación de la persona atrapada en el coche volcado.

Los bomberos, durante la excarcelación de la persona atrapada en el coche volcado. / L.O.

Como consecuencia del accidente, uno de los vehículos volcó y una persona quedó atrapada en su interior. Los Bomberos consiguieron liberarla y posteriormente fue trasladada a un centro hospitalario con lesiones de carácter leve.

El Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Los dos coches implicados en el accidente registrado este miércoles por la mañana en Churriana

Los dos coches implicados en el accidente registrado este miércoles por la mañana en Churriana / L.O.

Retenciones en la MA-20 por un accidente y un corte de tráfico

La circulación también se ha complicado durante las últimas horas en la MA-20, donde un accidente y un corte de tráfico han provocado retenciones en ambos sentidos en plena hora punta. El siniestro se produjo sobre las 14.10 horas, después de que un camión alcanzara a dos turismos en sentido Málaga. No se registraron heridos, según el servicio de Emergencias 112, aunque fue necesario cerrar el carril afectado, lo que generó varios kilómetros de atasco.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, el incendio declarado este martes en una zona arbolada junto a la autovía ha obligado a cortar el acceso a la MA-21 desde la MA-20. La incidencia ha provocado unos tres kilómetros de retenciones entre los puntos kilométricos 5 y 8. El fuego se originó en una isleta ajardinada situada a la altura de la avenida de Velázquez y el polígono Santa Bárbara, donde continúa desplegado un dispositivo de Bomberos.

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