Identificada una pareja que fue grabada manteniendo relaciones sexuales mientras circulaban en la A-7 en Marbella

El conductor y la pasajera de un vehículo han sido identificados tras protagonizar un vídeo viral en el que se les veía manteniendo relaciones sexuales mientras circulaban por la A-7, a la altura de la localidad malagueña de Marbella.

Los protagonistas del vídeo se tratan de una pareja de turistas extranjeros, que habían alquilado el vehículo durante su estancia en Málaga el pasado mes de junio.

No llevaban cinturón de seguridad

Gracias a la viralidad del vídeo, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga han localizado el vehículo y han identificado al conductor y usuaria del mismo.

Según han indicado, ambos han sido denunciados por las infracciones de conducción negligente y no hacer uso del cinturón de seguridad. Al ser turistas, han sido obligados a abonar la cuantía de la sanción en el momento.

Avisos a la Guardia Civil

Desde la Guardia Civil han recordado que está a disposición de los ciudadanos el teléfono 062 para comunicar cualquier información vinculada con la seguridad vial o la comisión de cualquier hecho delictivo, que será tratada de manera discreta y anónima.

También se ofrece la utilización de la aplicación móvil Alertcops, que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.