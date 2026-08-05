Un incendio en los terrenos de Respol sobresalta a vecinos de la Carretera de Cádiz

Susto entre los vecinos de la avenida de Europa y del barrio de Dos Hermanas más próximos a los antiguos terrenos de Repsol, donde anoche se declaró un incendio que obligó a intervenir a los bomberos de la capital. Los hechos se produjeron minutos antes de las 4.00 horas de la madrugada en un punto próximo a la calle Sillita de la Reina, donde los vecinos consultados aseguran que hay mucha maleza seca acumulada. Varias llamadas alertaron a las autoridades de un incendio que se propagaba con gran rapidez, por lo que los bomberos se desplazaron a la zona para extinguirlo. Fuentes municipales aseguran que el fuego afectó a unos 600 metros cuadrados de matorral. Algunos bomberos y policías locales seguían inspeccionando la zona afectada esta mañana.

L.O

El suceso se produjo unas horas después del incendio que se declaró en una zona arbolada de una isleta ajardinada de la MA-20, a la altura del polígono Santa Rosa y del puente que da acceso a la capital por la avenida Velázquez, y cuyas llamas consiguieron saltar la autovía y prender matorral seco de otra isleta. El incidente, que supuso la quema de unos 3.000 metros de matorral, generó momentos de poca visibilidad entre los conductores y el corte temporal de un carril de la MA-20 en dirección Torremolinos.