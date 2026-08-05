Los jabalíes que llegan a las ciudades de Málaga pueden causar infecciones: más del 90% son portadores de zoonosis

Los jabalíes que habitan en Málaga, aunque puedan parecer inofensivos, en realidad son portadores de patógenos infecciosos. Así lo expone el informe técnico realizado por la Cátedra One Health - Colegio de Veterinarios de Málaga de la UMA y por la Universidad de Córdoba, que ha analizado patógenos en jabalíes y cerdos asilvestrados que habitan zonas urbanas de la provincia.

Basándose en el enfoque One Health (Una Sola Salud), la investigación evaluó a 80 ejemplares procedentes de los municipios de Marbella (40%), Málaga (30%), Fuengirola (22,5%) y Benahavís (7,5%). Tras realizar más de 2.400 analíticas, detectaron una elevada presencia de agentes zoonósicos como Blastocystis spp. y el virus de la hepatitis E.

Datos clave y hallazgos más llamativos

Entre los hallazgos más significativos, se encuentran, por un lado, la elevada tasa de exposición, que expone que el 92,5% de los animales analizados presentó infección o anticuerpos frente a, al menos, un agente patógeno. De estos, 8 de cada 10 jabalíes (78,8%) estaban infectados por dos o más patógenos simultáneamente. En municipios como Benahavís y Fuengirola, esta exposición múltiple afectó al 100% de los individuos positivos.

Estos resultados revelan que la presencia de dichos jabalíes suponen una amenaza para la salud pública, ya que el 86,3% de los ejemplares resultó positivo a uno o más agentes zoonósicos, lo que supone un riesgo directo para las personas que interactúan con ellos en parques y zonas periurbanas.

Patógenos detectados de alta relevancia

Entre la gran diversidad de microorganismos identificados, destacan por su frecuencia:

Hepatitis E: Con una seroprevalencia del 57,1%

Con una seroprevalencia del Parásitos zoonósicos: Especialmente Blastocystis spp. ( 63,1% ) y Ascaris suum ( 54,9% )

Especialmente Blastocystis spp. ( ) y Ascaris suum ( ) Bacterias peligrosas: Se detectó presencia de Brucella spp. (32,9%), Salmonella enterica (30,0%) y Escherichia coli O157 (18,5%), esta última vinculada a procesos graves de colitis hemorrágica

Respecto a datos positivos, el informe confirma la ausencia de patógenos de extrema gravedad veterinaria como el virus de la peste porcina africana (PPA), la peste porcina clásica o el virus de la gripe porcina, aunque los expertos advierten de la necesidad de seguir vigilando dada la movilidad de estas especies.

¿Cómo evitar los contagios?

Los investigadores han recordado la importancia de adoptar medidas, ya que que la progresiva adaptación de estos animales a los ecosistemas humanos incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades a personas, mascotas y ganado. Por ello, el informe urge a implementar programas de vigilancia permanente bajo el enfoque "One Health" (Una Sola Salud), integrando la salud humana, animal y ambiental.

Además, resaltan la importancia de reforzar la bioseguridad urbana, reduciendo el acceso de los jabalíes a residuos alimenticios para evitar que frecuenten las ciudades. Por último, instan a la concienciación ciudadana mediante campañas para informar sobre los riesgos de contacto directo o indirecto con estos animales.

En el estudio colaboran también la Unidad de Investigación Competitiva de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (ENZOEM) de la Universidad de Córdoba, el Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (SCAES) y la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga.