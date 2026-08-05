Josele Aguilar será el nuevo portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento andaluz

Cambios en el socialismo andaluz. El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha sido designado portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, un nombramiento que llega tras el anuncio de que María Jesús Montero será la portavoz adjunta del PSOE en el Senado y que reabre, más si cabe, la pregunta que sobrevuela la política malagueña desde hace meses: ¿será él el candidato del PSOE a la Alcaldía en 2027?

¿Quién es Josele Aguilar?

Josele Aguilar es secretario general del PSOE de Málaga y militante socialista desde 1983. Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, ha sido profesor asociado de Derecho Civil en esa misma universidad, aunque actualmente se encuentra en excedencia. Su nombre lleva meses sonando como posible candidato a la Alcaldía frente a Francisco de la Torre, y este nombramiento como portavoz adjunto en el Parlamento andaluz refuerza su proyección justo en la antesala del proceso de primarias municipales.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar / L.O.

Un reajuste en la cúpula del grupo socialista

El movimiento se ha producido después de que María Jesús Montero fuera nombrada senadora por designación autonómica, lo que ha obligado al PSOE andaluz a recomponer su organigrama parlamentario. Montero conservará la presidencia y portavocía del grupo, mientras que la onubense María Márquez asumirá la portavocía. Junto a Aguilar, la jiennense Ángeles Férriz completa el dúo de portavoces adjuntos.

Para el PSOE malagueño, el ascenso de Aguilar a esta responsabilidad autonómica se interpreta como un respaldo tanto a su figura como secretario general como al peso del partido en la provincia, una provincia que había salido debilitada tras la reciente reorganización de la Cámara: con los nombramientos de senadores autonómicos, Málaga perdió el escaño que ocupaba el veleño Víctor González.

Que un malagueño se siente en la dirección del grupo parlamentario andaluz no es un detalle menor para una provincia que compite con Sevilla y otras capitales por influencia dentro del PSOE. La designación llega, además, en un momento delicado para los socialistas malagueños, que en mayo cosecharon su peor resultado autonómico en escaños en la Costa del Sol.

Aguilar agradece la confianza depositada en él

Tras conocerse el nombramiento, Aguilar ha querido mostrar su agradecimiento a Montero y al conjunto del Grupo Socialista por la confianza depositada en él, a quien atribuye "un respaldo al trabajo que se está haciendo desde el PSOE de Málaga en su conjunto". El nuevo portavoz adjunto se compromete a seguir "defendiendo los intereses de Málaga en el Parlamento de Andalucía" durante toda la legislatura, en la línea de lo que, según ha afirmado, han venido haciendo hasta ahora los parlamentarios socialistas de la provincia.

La incógnita municipal, más abierta que nunca

El nombramiento reactiva la duda sobre si Aguilar encabezará la lista socialista a la Alcaldía de Málaga en las municipales de 2027, frente a un Francisco de la Torre que ya ha reorganizado su agenda pensando en concurrir de nuevo. El PSOE andaluz abrirá el proceso de primarias a principios de septiembre para elegir a sus cabezas de cartel en siete capitales de provincia, y todo apunta a que las nuevas responsabilidades autonómicas de Aguilar podrían despejar el camino para que sea el actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mariano Ruiz Araújo, quien opte al número uno.

Preguntado hace semanas por este periódico, el propio Aguilar evitó desvelar si dará el paso, aunque sí dejó claro cuáles serán las prioridades de su partido de cara a esa cita electoral: un "buen cribado interno" para elegir a "los mejores" candidatos en cada municipio, proyectos centrados en mejorar la calidad de vida de los vecinos y una apuesta por la "cercanía, la empatía y la ilusión" como seña de identidad frente al desgaste de los gobiernos del PP, que Aguilar reconoce que "llevan demasiados años en el poder".