Málaga cortará al tráfico calle Ollerías durante diez meses por obras: así será la reforma de la calle

La calle Ollerías, uno de los principales accesos al Centro Histórico de Málaga desde el entorno del Mercado de Salamanca y el barrio del Molinillo, se quedará cortada al tráfico durante los próximos diez meses. Así lo contempla el proyecto de obras que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha sacado este miércoles a licitación, con un presupuesto de 2.274.234 euros. Las empresas interesadas en ejecutar la obra tienen de plazo hasta el 25 de agosto para presentar sus ofertas, por lo que previsiblemente los trabajos no comenzarán hasta pasado el verano.

Diez meses es un plazo largo para una sola calle, y eso significa que los vecinos y comerciantes de la zona, así como quienes utilizan Ollerías como paso habitual hacia el Centro, tendrán que prescindir de esta vía durante buena parte de un año.

Imágenes del proyecto en Ollerías / L.O.

Por qué se corta la calle: en qué consisten las obras

El motivo del corte es que la actuación no se limita a repavimentar la superficie, sino que implica trabajos en profundidad. En concreto, se van a renovar por completo las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, es decir, las tuberías que van bajo tierra, lo que obliga a levantar el pavimento en toda su extensión. Además, se mejorará el sistema de drenaje, adecuando las pendientes de la calle e instalando nuevos elementos para recoger el agua de lluvia, con el objetivo de evitar que se acumule agua en la calzada durante los episodios de lluvia fuerte.

A esto se suma la sustitución de todo el pavimento existente y la instalación de nuevo mobiliario urbano: 28 bancos y 18 papeleras repartidos entre la calle y la plaza Pepe Mena, que también será reformada por completo. Por último, el alumbrado público se renovará con tecnología LED, con una treintena de nuevos puntos de luz que, según explica el Ayuntamiento, permitirán reducir el consumo eléctrico y las emisiones contaminantes asociadas.

Más espacio para caminar, menos para aparcar

Uno de los objetivos declarados del proyecto es mejorar la conectividad peatonal entre el entorno del Mercado de Salamanca, el barrio del Molinillo y el Centro Histórico, convirtiendo Ollerías en un espacio pensado para caminar y para el encuentro entre vecinos, no solo para el paso de vehículos. Para conseguirlo, se ampliará la anchura de las aceras.

Esa ampliación tiene una consecuencia directa: en el tramo más cercano a la calle Cruz del Molinillo desaparecerán varias plazas de aparcamiento en superficie, ya que ese espacio pasará a formar parte de la acera. El carril de circulación para los vehículos, eso sí, se mantendrá una vez terminen las obras; el corte de diez meses es algo temporal mientras dura la ejecución, no un cambio permanente a calle peatonal.

Imágenes del proyecto en Ollerías / L.O.

También habrá cambios en el arbolado: se plantarán 38 especies arbóreas y de palmeras y se crearán 280 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, repartidas entre la plaza Pepe Mena, la acera oriental de la calle y la zona frente al Centro Cultural María Victoria Atencia, de la Diputación Provincial.

Un proyecto financiado casi en su totalidad con fondos europeos

Esta obra no es una actuación aislada, sino que forma parte del plan municipal Conecta_Málaga, que, como ya informó este periódico, agrupa varias intervenciones de regeneración urbana en tres zonas distintas de la ciudad: el Centro-Norte, el barrio de Las Flores y la zona de Cruz del Humilladero. La idea de fondo de este plan es mejorar barrios con valor histórico y tradicional que quedan algo alejados de las principales rutas de peatones del centro.

Para financiarlo, el Consistorio ha conseguido 11.948.905 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), lo que cubre el 85% de una inversión pública de 14.057.535 euros para el conjunto del plan. Se trata, según explica el propio Ayuntamiento, del importe máximo que se podía conceder a una gran ciudad andaluza en esta convocatoria de fondos, gestionada por el Ministerio de Hacienda.

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Aun así, el plan Conecta_Málaga tiene un coste total previsto de 30 millones de euros hasta 2030. La diferencia entre lo que aportan los fondos europeos y ese coste total la asumirá el Ayuntamiento con recursos propios, 16 millones de euros en total, es decir, un 60% de toda la financiación del plan.