¿Está hoy el mar "pa' tabla"? Un malagueño crea una aplicación para practicar paddle surf con seguridad

El verano es una de las épocas preferidas para practicar deportes acuáticos. Con altas temperaturas, pocas lluvias y jornadas aparentemente tranquilas, muchos aficionados se lanzan al mar con una tabla de paddle surf.

Sin embargo, el buen tiempo en tierra no siempre significa que las condiciones sean adecuadas para remar. El viento, el oleaje y las corrientes pueden convertir una salida tranquila en una situación de riesgo, aunque el mar parezca en calma desde la orilla.

Consultar varias aplicaciones meteorológicas, revisar las webcams de las playas e intentar interpretar la velocidad del viento o la altura de las olas. Esta era la rutina que Abel Rodríguez, vecino de Pedregalejo, repetía junto a su familia antes de salir a practicar paddle surf en Málaga.

La dificultad para saber si realmente merecía la pena bajar hasta la playa llevó a este malagueño a crear PaddleGo, una aplicación gratuita que informa de manera sencilla sobre el estado del mar en 183 playas españolas. Su funcionamiento se basa en un semáforo con tres colores: verde para salir a remar, amarillo para extremar la precaución y rojo cuando las condiciones no son adecuadas.

PaddleGo informa del estado del mar en 183 playas

La afición de Rodríguez por este deporte comenzó durante el confinamiento, cuando compró una tabla hinchable de paddle surf. Desde entonces, comenzó a remar acompañado por su mujer y sus dos hijos.

La aplicación muestra a tiempo real el estado de las playas. / L.O

Sin embargo, muchas de aquellas salidas terminaban antes de empezar: "Cada salida empezaba igual: tres apps del tiempo, un par de webcams y a interpretar nudos y oleajes como si fuéramos meteorólogos. Muchos días cargábamos la tabla hasta la orilla para acabar volviéndonos a casa", explica.

Un semáforo para saber si el mar está "pa' tabla"

Ante la falta de una herramienta que ofreciera una respuesta clara, decidió desarrollar la aplicación que él mismo necesitaba. "Se llama PaddleGo y responde a la pregunta que usamos en mi familia desde hace años: '¿Está hoy pa' tabla?'", señala su creador.

La aplicación indica cuándo sí y cuándo no puedes salir con la tabla. / L.O

La aplicación utiliza información de Open-Meteo, una plataforma de datos meteorológicos abiertos que reúne distintos modelos internacionales de predicción. A partir de estos datos, analiza el viento, el oleaje y el estado del mar en cada playa, pero los presenta sin cifras ni explicaciones técnicas difíciles de interpretar.

Avisos sobre el viento de tierra y webcams en directo

"La gracia de PaddleGo no está tanto en los datos como en la traducción. Una web del tiempo te suelta números: tantos nudos, tantos metros de ola... y tú te quedas igual. La app coge todo eso y lo convierte en un semáforo", explica Rodríguez. Además, asegura que los niveles han sido calibrados a partir de su propia experiencia remando en la costa de Pedregalejo.

Uno de los aspectos a los que presta mayor atención es el viento de tierra, que puede alejar rápidamente de la costa a quienes practican paddle surf o kayak. PaddleGo avisa de este riesgo antes de entrar al agua y permite compartir con los contactos la ubicación del usuario y su hora prevista de regreso.

La aplicación tiene registradas hasta 183 playas de toda España. / L.O

La aplicación también ofrece imágenes en directo de 51 playas a través de sus webcams. "Puedes ver el mar en directo antes de salir de casa", destaca Rodríguez, quien compara la herramienta con "ese amigo que ya está en la playa y al que le preguntas cómo está el mar".

PaddleGo es gratuita, no incluye anuncios y no exige registrarse. Su versión para dispositivos Android se distribuye, además, mediante Uptodown, la plataforma tecnológica fundada en Málaga.