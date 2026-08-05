Todas las normas de la Feria de Málaga: desde el acceso gratuito a las casetas del Real al fin de la música a las 18 horas en el Centro

Se acerca el ecuador de agosto y con ello se intensifican los preparativos para la gran fiesta del verano, la Feria de Málaga. Poco a poco, se van desvelando los detalles de esta edición, que tendrá al entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, como pregonero, y a artistas de la talla de Nancys Rubias, Antonio Carmona o Medina Azahara encabezando la programación.

No obstante, la buena convivencia es esencial para garantizar la seguridad en un evento tan multitudinario, con una bicefalía de los festejos que exige control tanto en el Centro de Málaga como en el Real Cortijo de Torres. A falta de que el Ayuntamiento de Málaga dé a conocer el dispositivo de seguridad para este año, sí ha hecho público ya el bando del alcalde en el que se recogen las normas por las que se regirá, un año más, la Feria de Málaga, incluyendo horarios, prohibiciones expresas o cuestiones de logística y movilidad.

Así, se recuerda que la Feria en el Centro Histórico comenzará a las 12 horas y finalizará a las 18 horas en todas sus calles y plazas, cesando a esa misma hora la música, que sólo se permitirá en el interior de los establecimientos hosteleros con licencia para ello y dentro de los niveles autorizados. Asimismo, queda prohibida la instalación de barras de alcance en el exterior o al aire libre por parte de los establecimientos hosteleros y de restauración de la Feria del Centro Histórico.

En relación a las casetas del Recinto Ferial, deben iniciar su apertura a partir de las 14 horas, pudiendo finalizar su actividad diaria entre las 2 horas y las 06 horas salvo los festivos y vísperas de festivos, que podrán ampliar el horario hasta las 7 horas.

Feria de Málaga. / Álex Zea

Casetas de la Juventud y Zona familiar

Las casetas de la zona de la juventud finalizarán su actividad diaria a las 7 horas y solo podrán acceder a ellas mayores de 16 años, elevándose esa limitación hasta la población menor de 18 años, siempre y cuando hubiese solicitado las condiciones específicas de admisión estuviesen autorizadas, y en exposición pública en el acceso a la caseta.En particular, las casetas catalogadas como de "Zona de la Juventud" deberán disponer, durante todo su horario de funcionamiento, de un servicio de vigilancia de seguridad privada prestado por empresa debidamente autorizada e inscrita en el Registro General de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, con la dotación mínima exigida en función de su aforo.

Por otro lado, los/as adjudicatarios/as de las casetas de la zona familiar que lo estimen oportuno podrán retirar todas las mesas y sillas tradicionales a partir de las 2 horas, sin que ello implique superar el aforo autorizado. Igualmente, aquellas casetas de la “Zona Familiar”, que dispongan de condiciones específicas de admisión, autorizadas por el Servicio de Apertura, podrán restringir el acceso y la permanencia en las mismas , de personas de edad inferior a 16 años, si éstas no van acompañadas , en todo momento, de una persona legalmente responsable del menor o persona mayor de edad, expresamente autorizada por aquella. También deberán disponer de las medidas de control y vigilancia necesarias para garantizar la seguridad en el interior de las mismas, mediante personal autorizado encargado del control de acceso y vigilancia.

Acceso gratuito a las casetas del Real

Otro aspecto fundamental es el acceso a las casetas del Recinto Ferial tanto en la zona familiar como de la juventud, que siempre deberá ser libre y gratuito, quedando prohibido cualquier cobro o exigir invitación, oferta o promoción previa, consumición o pase para acceder o retornar. Cabe recordar que el incumplemento de esta norma suele ser un motivo habitual de sanción y cierre de la caseta durante los días de fiesta.

Feria de Málaga, en una imagen de archivo. / Álex Zea

Autobuses, taxis y VTC

La Empresa Malagueña de Transportes SAM ampliará durante los días de la Feria los horarios y los servicios de los autobuses, reforzando las líneas la noche de los fuegos, así como la conexión directa entre los barrios de Málaga y el Real, desde las 20 horas hasta las 6 horas, si bien se prolongarán los servicios, siempre que haya público. Desde el sábado 15 de agosto permanecerá funcionando la Línea F, que conectará el Centro de la Ciudad con el Real de la Feria las 24 horas del día, durante toda la Feria.

También, junto a la parada de autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes SAM, de uso exclusivo para servicio regular de viajeros, en Avda. las Malagueñas junto a la Portada Principal, se dispondrá de una parada de taxi, así como otra en la Avda. Ortega y Gasset en el vial de servicio entre Avda. María Zambrano y rotonda de acceso al Palacio de Ferias, habilitadas, ambas, las 24 horas del día. Se continúa con la excepción del régimen de descanso obligatorio. Los autobuses de servicio regular del Consorcio de Transportes podrán utilizar la parada ubicada en la Avenida de las Malagueñas, siempre que estén debidamente identificados con el distintivo oficial proporcionado por el Ayuntamiento.

Los vehículos VTC tendrán habilitada una zona de subida y bajada de viajeros en la vía de servicio en la Av. Ortega y Gasset, entre las calles Sigfrido y Flauta Mágica, con horario de uso ininterrumpido las 24 horas del día, debiendo de acceder a dicha zona, exclusivamente, por el itinerario de Calle La Bohème, Calle Sigfrido y Calle Flauta Mágica, y con salida por calle Rosamunda o Avda. de Washington. La zona señalizada podrá ser utilizada por los vehículos VTC por el tiempo estricto para realizar la operación para la que ha sido habilitada la zona, y siendo vigilada por Policía Local para evitar que se use como punto de captación de clientes.

Durante la semana de Feria, la barriada Cortijo Alto quedará sometida a restricciones de tráfico, pudiendo acceder únicamente los residentes, a través de C/ Hamlet, y los autobuses de EMT, a través de C/ Mefistófeles, en la franja horaria comprendida entre las 14 h y las 20 h. Los autobuses en servicio discrecional realizarán la subida y bajada de viajeros en las paradas de la EMT sitas en Avda. Abogado de Oficio, identificadas con número 473 y 420 respectivamente, debiendo de estacionar en “ZONA UNIVERSIDAD”.

Logística y desplazamientos

Con motivo de la celebración de la Feria en el Centro de la Ciudad, el sistema de control de acceso al Centro Histórico funcionará en concordancia con el Bando de la Feria, con lo que no se podrá acceder al interior del Centro Histórico salvo casos de emergencias. Una vez se establezca la normalidad en la zona y tras indicaciones de la Policía Local, el sistema funcionará de forma habitual dando acceso a los residentes y autorizados.

Las tareas de carga y descarga en el Centro Histórico se realizarán durante los días laborables de Feria, en horario de 7 horas a 12 horas. Los días laborables de la semana previa (del 10 al 14 de agosto), se ampliará también el horario hasta las 12 horas. Los días festivos, sábado 15 de agosto, domingo 16 de agosto y miércoles 19 de agosto, se permitirá la carga y descarga de 7 horas a 10 horas.